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Lo que podés crear con phpBB

phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, que impulsa cientos de miles de comunidades desde hace más de dos décadas. Desarrollada en PHP con un enfoque en estructuras tradicionales de categorías y subforos, les da a los moderadores un control granular sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de discusión sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.

Alojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso total a la base de datos, el sistema de archivos y los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de phpBB

Permisos granulares

Configurá los derechos de lectura, publicación y moderación por foro, grupo de usuarios o cuenta individual para un control detallado de la comunidad.

Ecosistema de extensiones

Miles de extensiones gratuitas de la comunidad agregan herramientas de SEO, anti-spam, inicio de sesión social y mucho más sin tocar el código central.

Estilos y temas personalizados

Cambiá el estilo prosilver predeterminado por temas de la comunidad o creá una apariencia personalizada usando el sistema de plantillas basado en Twig de phpBB.

Herramientas de moderación integradas

Advertir, banear, bloquear, dividir y fusionar temas con un panel de control de moderador dedicado y un registro de auditoría detallado.

Soporte multilingüe

Más de 60 paquetes de idiomas oficiales te permiten usar foros en tu idioma nativo o alojar comunidades multilingües.

BBCode y archivos adjuntos

El formato BBCode clásico, más los archivos adjuntos e imágenes, hacen que las publicaciones resulten familiares para los usuarios de foros de toda la vida.

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