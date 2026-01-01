Implementá phpBB con instalación en un clic.
Clásico foro PHP de código abierto para construir foros de discusión estructurados y comunidades en línea.
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Lo que podés crear con phpBB
phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, que impulsa cientos de miles de comunidades desde hace más de dos décadas. Desarrollada en PHP con un enfoque en estructuras tradicionales de categorías y subforos, les da a los moderadores un control granular sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de discusión sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.
Alojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso total a la base de datos, el sistema de archivos y los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.
Funciones principales de phpBB
Permisos granulares
Configurá los derechos de lectura, publicación y moderación por foro, grupo de usuarios o cuenta individual para un control detallado de la comunidad.
Ecosistema de extensiones
Miles de extensiones gratuitas de la comunidad agregan herramientas de SEO, anti-spam, inicio de sesión social y mucho más sin tocar el código central.
Estilos y temas personalizados
Cambiá el estilo prosilver predeterminado por temas de la comunidad o creá una apariencia personalizada usando el sistema de plantillas basado en Twig de phpBB.
Herramientas de moderación integradas
Advertir, banear, bloquear, dividir y fusionar temas con un panel de control de moderador dedicado y un registro de auditoría detallado.
Soporte multilingüe
Más de 60 paquetes de idiomas oficiales te permiten usar foros en tu idioma nativo o alojar comunidades multilingües.
BBCode y archivos adjuntos
El formato BBCode clásico, más los archivos adjuntos e imágenes, hacen que las publicaciones resulten familiares para los usuarios de foros de toda la vida.
¿Por qué ejecutar phpBB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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