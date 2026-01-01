TaxHacker es una aplicación de contabilidad de código abierto, impulsada por IA, diseñada para freelancers, indie hackers y pequeñas empresas. Elimina la entrada manual de datos utilizando modelos de lenguaje grandes para extraer automáticamente montos, fechas, comerciantes, datos fiscales y partidas de recibos y facturas cargados.

A diferencia de las herramientas de contabilidad SaaS, TaxHacker se ejecuta completamente en tu propia infraestructura; tus documentos financieros nunca salen de tu servidor. Soporta más de 170 monedas mundiales con conversión automática de tipo de cambio histórico, funciona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelos locales a través de Ollama, y te permite crear categorías personalizadas y prompts de IA adaptados a tus flujos de trabajo empresariales específicos.