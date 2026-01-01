Implementá TaxHacker con instalación en un clic.
Herramienta de contabilidad con IA autoalojada que extrae datos automáticamente de recibos y facturas para freelancers y pequeñas empresas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TaxHacker
TaxHacker es una aplicación de contabilidad de código abierto, impulsada por IA, diseñada para freelancers, indie hackers y pequeñas empresas. Elimina la entrada manual de datos utilizando modelos de lenguaje grandes para extraer automáticamente montos, fechas, comerciantes, datos fiscales y partidas de recibos y facturas cargados.
A diferencia de las herramientas de contabilidad SaaS, TaxHacker se ejecuta completamente en tu propia infraestructura; tus documentos financieros nunca salen de tu servidor. Soporta más de 170 monedas mundiales con conversión automática de tipo de cambio histórico, funciona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelos locales a través de Ollama, y te permite crear categorías personalizadas y prompts de IA adaptados a tus flujos de trabajo empresariales específicos.
Funciones principales de TaxHacker
Extracción de Documentos con IA
Procesa automáticamente recibos y facturas para extraer montos, fechas, comercios y datos fiscales sin ingreso manual.
Soporte de múltiples monedas
Registra transacciones en más de 170 monedas y 14 criptomonedas con conversión automática del tipo de cambio histórico.
Proveedores de LLM flexibles
Funciona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelos locales como Ollama — elegí el proveedor que se ajuste a tus necesidades de privacidad y costo.
Categorías Personalizadas
Creá categorías, proyectos y campos personalizados con prompts de IA a medida, ajustados a tus flujos de trabajo empresariales específicos.
Control Completo de Datos
Todos los documentos financieros permanecen en tu propio servidor — ningún servicio de terceros ve jamás tus datos comerciales sensibles.
Operaciones masivas
El filtrado avanzado, la búsqueda de texto completo, las operaciones masivas y la exportación de datos hacen que la preparación para la temporada de impuestos sea sencilla.
¿Por qué ejecutar TaxHacker en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.