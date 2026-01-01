Implementá Workout Cool con una instalación en 1 clic.
Plataforma de entrenamiento físico de código abierto para crear planes de entrenamiento, seguir el progreso y gestionar una biblioteca personal de ejercicios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Workout Cool
Workout Cool es una plataforma de entrenamiento físico autohospedada que ofrece una base de datos completa de ejercicios, un creador de planes de entrenamiento estructurados y seguimiento de sesiones — todo funcionando en tu propio servidor sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en video instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.
A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos históricos detrás de suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma admite autenticación por correo electrónico y contraseña junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada puede precargarse con datos de muestra en el primer inicio.
Funciones principales de Workout Cool
Biblioteca de Ejercicios
Explorá una base de datos completa de ejercicios con demostraciones en video instructivas, organizados por grupo muscular, equipamiento y tipo de entrenamiento.
Constructor de Plan de Entrenamiento
Creá programas de entrenamiento estructurados de varios días con selecciones de ejercicios personalizadas, series, repeticiones y períodos de descanso para cualquier objetivo de fitness.
Registro de sesión
Registrá cada sesión de entrenamiento con datos reales de rendimiento para que puedas seguir la progresión de peso y el volumen a lo largo del tiempo.
Seguimiento del Progreso
Visualizá las ganancias de fuerza y la consistencia del entrenamiento con gráficos que muestran las tendencias de rendimiento a lo largo de las sesiones y los programas de entrenamiento.
Filtro de Grupos Musculares
Filtrá y descubrí ejercicios por grupo muscular objetivo para armar programas equilibrados que cubran cada parte del cuerpo.
¿Por qué ejecutar Workout Cool en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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