Implementá PinePods con instalación en un clic.
Gestor de podcasts multiusuario autoalojado con sincronización entre dispositivos, búsqueda de PodcastIndex y aplicaciones móviles nativas.
Elegí un plan VPS para PinePods
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PinePods
PinePods es un gestor de podcasts de código abierto diseñado para hogares, equipos y oyentes individuales que quieren mantener su historial de escucha fuera de servidores de terceros. Combina una interfaz web pulida con clientes nativos de Android, iOS y escritorio, para que cada dispositivo se mantenga sincronizado sin depender de plataformas comerciales de podcasts.
Lo que hace que PinePods se destaque es su modelo multiusuario de primera clase, combinado con soporte integrado para la API de gpodder y la integración con PodcastIndex. Cada miembro obtiene suscripciones, cola e historial de reproducción independientes mientras comparte un único backend. Alojar el servidor en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, hábitos de escucha y episodios descargados completamente privados y libres de rastreadores publicitarios.
Funciones principales de PinePods
Cuentas multiusuario
Cada miembro tiene suscripciones, colas e historial de escucha independientes, respaldados por un servidor compartido — ideal para familias u hogares compartidos.
Sincronización entre dispositivos
La posición de reproducción, la cola y las suscripciones se sincronizan en tiempo real entre los clientes web, Android, iOS y de escritorio a través de la API integrada de gpodder.
Búsqueda en PodcastIndex
Descubrí nuevos programas a través del catálogo abierto de PodcastIndex o la búsqueda de iTunes sin enviar consultas a directorios con publicidad.
Descargas de episodios
Descargá episodios al servidor para escucharlos sin conexión, archivarlos y protegerlos de que los programas desaparezcan de los feeds públicos.
Canales de YouTube
Suscribite a canales de YouTube como si fueran podcasts, con extracción de audio para que puedas escuchar de la misma manera que escuchás programas normales.
Importación y copia de seguridad de OPML
Importá tus suscripciones de podcast existentes vía OPML, programá copias de seguridad automáticas y exportá todo cuando lo necesites.
¿Por qué ejecutar PinePods en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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