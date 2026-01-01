Implementá Warracker en un clic.
Sistema de gestión de garantías autoalojado para seguir las garantías de productos, recibos y reclamos en un solo lugar.
Elegí un plan VPS para Warracker
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Warracker
Warracker es una aplicación de seguimiento de garantías de código abierto que centraliza todas tus garantías de productos, documentos de compra e historiales de reclamos en un único panel de control autoalojado. En lugar de buscar entre hilos de correo electrónico, archivadores o planillas de cálculo, obtenés una base de datos con capacidad de búsqueda, alertas de vencimiento, almacenamiento de documentos y acceso multiusuario para equipos y hogares.
Alojar Warracker en tu propio VPS significa que tus recibos de compra, escaneos de facturas y números de serie de productos permanecen en una infraestructura que vos controlás. Con notificaciones proactivas por correo electrónico y push a través de Apprise, recibís avisos anticipados antes de que venzan las garantías para que puedas actuar mientras la cobertura aún sea válida.
Funciones principales de Warracker
Alertas de Vencimiento de Garantía
Recibí notificaciones por email y push a través de más de 100 servicios, incluyendo Telegram, Slack y Discord, antes de que expiren las garantías.
Almacenamiento de documentos
Subí y adjuntá recibos, facturas y manuales directamente a cada registro de garantía para recuperarlos al instante cuando los necesites.
Seguimiento del ciclo de vida de los reclamos
Gestioná los reclamos de garantía de punta a punta con actualizaciones de estado y visibilidad completa en todo el proceso de reclamos.
Búsqueda y Filtrado Avanzados
Encontrá cualquier garantía al instante por nombre de producto, número de serie, proveedor o etiquetas personalizadas en todo tu catálogo.
Acceso multiusuario
Compartí los registros de garantía con un equipo o un hogar, con permisos basados en roles y controles de gestión de administrador.
Importación y Exportación de CSV
Migrá los registros de garantía existentes desde hojas de cálculo mediante importación CSV y exportá tus datos en cualquier momento para una portabilidad total.
¿Por qué ejecutar Warracker en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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