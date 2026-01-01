Warracker es una aplicación de seguimiento de garantías de código abierto que centraliza todas tus garantías de productos, documentos de compra e historiales de reclamos en un único panel de control autoalojado. En lugar de buscar entre hilos de correo electrónico, archivadores o planillas de cálculo, obtenés una base de datos con capacidad de búsqueda, alertas de vencimiento, almacenamiento de documentos y acceso multiusuario para equipos y hogares.

Alojar Warracker en tu propio VPS significa que tus recibos de compra, escaneos de facturas y números de serie de productos permanecen en una infraestructura que vos controlás. Con notificaciones proactivas por correo electrónico y push a través de Apprise, recibís avisos anticipados antes de que venzan las garantías para que puedas actuar mientras la cobertura aún sea válida.