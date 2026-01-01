Implementá Whishper en un clic.
Suite autohospedada de transcripción de audio y subtitulado que ejecuta Whisper, traducción y edición completamente en tu propio servidor.
Elegí un plan VPS para Whishper
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Whishper
Whishper es una suite de transcripción y subtitulado de código abierto que ejecuta OpenAI Whisper localmente para una conversión de voz a texto de alta precisión sin enviar audio a ningún servicio de terceros. Subí archivos multimedia, pegá cualquier URL compatible con yt-dlp, y Whishper se encarga de la transcripción, traducción y edición de subtítulos en un solo lugar, todo a través de una interfaz web pulida.
Alojar Whishper en tu propio servidor mantiene las grabaciones sensibles —entrevistas, reuniones, conferencias, llamadas de clientes— completamente en tu infraestructura. El motor LibreTranslate incluido añade traducción automática sin conexión en docenas de idiomas, y el editor de subtítulos integrado te permite ajustar la sincronización, dividir segmentos y exportar a SRT, VTT, TXT o JSON sin salir del navegador.
Funciones principales de Whishper
Transcripción local de Whisper
Impulsado por FasterWhisper, transcribí audio y video en tu propio hardware sin llamadas externas a la API ni tarifas por minuto.
URL e ingesta de archivos
Arrastrá un archivo directamente o pegá cualquier URL compatible con yt-dlp — YouTube, podcasts, enlaces directos — y Whishper lo descarga y transcribe.
Traducción sin conexión
El motor LibreTranslate incluido traduce transcripciones a docenas de idiomas sin enviar el texto a una API de traducción comercial.
Editor de subtítulos integrado
Editar la sincronización, dividir o insertar segmentos, y ver las advertencias de CPS en vivo mientras el reproductor resalta la línea activa mientras se reproduce el audio.
Múltiples formatos de exportación
Descargá las transcripciones terminadas como SRT, VTT, TXT o JSON, o copiá el texto sin formato directamente a tu portapapeles.
Perfiles de CPU y GPU
Funciona en instancias de CPU estándar de forma predeterminada y soporta la aceleración de GPU NVIDIA para una transcripción significativamente más rápida en hardware compatible.
¿Por qué ejecutar Whishper en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente