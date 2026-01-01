Implementá Radicale con una instalación de 1 clic.
Servidor CalDAV y CardDAV liviano y autoalojado para sincronizar calendarios y contactos en todos tus dispositivos.
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Lo que podés crear con Radicale
Radicale es un servidor CalDAV (calendario) y CardDAV (contactos) pequeño, simple y sin complicaciones, escrito en Python. Utiliza los protocolos estándar que todo sistema operativo moderno soporta de forma nativa — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — por lo que los calendarios y contactos se sincronizan con tus dispositivos sin necesidad de instalar aplicaciones personalizadas o extensiones de navegador.
Alojar Radicale en tu propio VPS mantiene cada evento, dirección y calendario compartido en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregárselos a un SaaS de calendarios. El servidor almacena las colecciones como archivos planos en el disco, no requiere base de datos y funciona cómodamente junto a otras aplicaciones gracias a su mínima huella de Python.
Funciones principales de Radicale
Estándar CalDAV y CardDAV
Sincronización nativa con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME y KDE sin clientes de terceros — todos los sistemas operativos modernos soportan los protocolos de forma nativa.
Almacenamiento de archivos
Los calendarios y contactos se guardan como archivos iCalendar y vCard simples en el disco — fáciles de respaldar, controlar versiones o migrar sin volcados de bases de datos.
Multiusuario con uso compartido
Cada usuario autenticado obtiene sus propias colecciones, con reglas opcionales para compartir calendarios familiares o de equipo.
Huella de recursos mínima
Servidor Pure-Python sin base de datos que arranca en segundos y usa decenas de megabytes de memoria — perfecto para los planes de VPS más pequeños.
Interfaz de administración web
La interfaz de usuario de navegador integrada permite a los usuarios explorar colecciones, copiar URLs de CalDAV/CardDAV para la configuración del cliente y verificar que todo funcione correctamente.
Compatible con proxy inverso
Diseñado para funcionar detrás de nginx, Apache o Traefik con terminación HTTPS en el proxy inverso, para que la implementación sea simple y segura.
¿Por qué ejecutar Radicale en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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