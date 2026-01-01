Implementá InsForge con un clic.
Plataforma de backend de código abierto para agentes de codificación de IA, con autenticación, Postgres, almacenamiento y funciones de borde.
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Lo que podés crear con InsForge
InsForge es una plataforma de backend todo en uno de código abierto, diseñada para la codificación agéntica. Agrupa los componentes básicos que las aplicaciones modernas necesitan: autenticación, una base de datos PostgreSQL con API REST y en tiempo real, almacenamiento de archivos compatible con S3, una pasarela de modelos LLM y funciones de borde basadas en Deno, todo detrás de una única interfaz de usuario de administración y un servidor MCP que los agentes de codificación de IA pueden manejar programáticamente.
Alojar InsForge en tu propio VPS mantiene las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y los archivos subidos bajo tu control total, sin precios por proyecto, sin límites de uso y sin dependencia de proveedor. El servidor MCP incluido permite a los agentes de codificación como Claude y Cursor aprovisionar tablas, configurar la autenticación, implementar funciones y gestionar el almacenamiento directamente desde tu editor.
Funciones principales de InsForge
Agente de IA nativo
El servidor MCP incluido expone autenticación, base de datos, almacenamiento y funciones como herramientas que los agentes de codificación de IA pueden llamar directamente mientras construyen tu aplicación.
PostgreSQL con API automática
PostgREST integrado convierte instantáneamente tu esquema en una API REST versionada con seguridad a nivel de fila, para que despliegues endpoints sin escribir código repetitivo.
Autenticación integrada
La autenticación por email y contraseña, más los proveedores OAuth (Google, GitHub, Discord y más), están listos para integrar en tu cliente con una sola llamada al SDK.
Funciones edge en Deno
Escribí funciones serverless de TypeScript que se ejecutan en un entorno de ejecución Deno en sandbox con acceso directo a la base de datos y a la capa de almacenamiento.
Almacenamiento compatible con S3
Subí, serví y gestioná permisos de archivos a través de una capa de almacenamiento compatible con S3 que funciona localmente en disco o contra cualquier bucket de S3.
Pasarela de modelo unificado
El gateway compatible con OpenAI permite que tu aplicación llame a múltiples proveedores de LLM a través de una única interfaz de API, con seguimiento de uso y rotación de claves gestionados de forma centralizada.
¿Por qué ejecutar InsForge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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