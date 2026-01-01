InsForge es una plataforma de backend todo en uno de código abierto, diseñada para la codificación agéntica. Agrupa los componentes básicos que las aplicaciones modernas necesitan: autenticación, una base de datos PostgreSQL con API REST y en tiempo real, almacenamiento de archivos compatible con S3, una pasarela de modelos LLM y funciones de borde basadas en Deno, todo detrás de una única interfaz de usuario de administración y un servidor MCP que los agentes de codificación de IA pueden manejar programáticamente.

Alojar InsForge en tu propio VPS mantiene las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y los archivos subidos bajo tu control total, sin precios por proyecto, sin límites de uso y sin dependencia de proveedor. El servidor MCP incluido permite a los agentes de codificación como Claude y Cursor aprovisionar tablas, configurar la autenticación, implementar funciones y gestionar el almacenamiento directamente desde tu editor.