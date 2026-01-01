Implementá Remark42 en un clic.
Motor de comentarios de código abierto con foco en la privacidad para blogs y sitios web — una alternativa liviana y autoalojada a Disqus.
Elegí un plan VPS para Remark42
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Remark42
Remark42 es un motor de comentarios ligero y de código abierto para blogs y sitios web, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus, Facebook Comments y otras plataformas de comentarios comerciales. Escrito en Go para un bajo consumo de memoria y alta concurrencia, se incrusta mediante un único fragmento de JavaScript en cualquier sitio web — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js o cualquier otro framework — para añadir discusiones en hilos sin rastrear visitantes ni mostrar anuncios.
Alojar Remark42 en tu propio VPS mantiene cada comentario, voto y cuenta de los lectores dentro de tu infraestructura, en lugar de ser extraídos por un SaaS de terceros para datos publicitarios. La pila compacta se ejecuta en un único contenedor con almacenamiento BoltDB incrustado — no se requiere una base de datos o caché separada.
Funciones principales de Remark42
Incrustación fácil
Insertá un único fragmento de JavaScript en cualquier sitio web para agregar comentarios anidados — funciona con sitios estáticos, blogs y cualquier framework que permita HTML personalizado.
OAuth multi-proveedor
Los visitantes inician sesión con Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, o a través de autenticación anónima o por enlace de correo electrónico.
Primero la privacidad
Sin píxeles de seguimiento, sin cookies de terceros, sin perfiles de comportamiento — Remark42 solo almacena lo necesario para mostrar comentarios y notificaciones.
Markdown e hilos
Soporte completo de Markdown, incluyendo bloques de código, respuestas anidadas, votación y edición/eliminación con ventanas de tiempo configurables.
Herramientas de moderación
Herramientas de administración integradas para moderación masiva, bloqueo de IP, filtrado de contenido ofensivo, búsqueda de comentarios y notificaciones por correo electrónico/Telegram sobre nuevos comentarios.
Copia de seguridad y exportación
Almacenamiento compacto de BoltDB con copias de seguridad diarias automáticas, importador para comentarios de Disqus y WordPress, y exportación JSON para migración.
¿Por qué ejecutar Remark42 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad