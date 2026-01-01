Grimmory es un gestor integral de colecciones de libros autoalojado que convierte archivos digitales dispersos en una biblioteca bellamente organizada. Soporta libros electrónicos (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, cómics (CBZ, CBR) y audiolibros (M4B, MP3), y automáticamente obtiene títulos, portadas, descripciones y géneros de Google Books, Open Library y Amazon en el momento en que se añaden los archivos.

El autoalojamiento en tu VPS elimina las cuotas de almacenamiento, la dependencia de una plataforma y la monitorización de contenido comunes en los servicios comerciales de libros electrónicos. Toda tu biblioteca —junto con el progreso de lectura, los destacados y las cuentas multiusuario— permanece en hardware de tu propiedad, accesible desde cualquier navegador o sincronizada con e-readers Kobo a través de OPDS.