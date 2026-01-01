Implementá Grimmory con instalación en un clic.
Gestor de biblioteca digital autoalojada para ebooks, cómics y audiolibros con metadatos automáticos y un lector integrado.
Elegí un plan VPS para Grimmory
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grimmory
Grimmory es un gestor integral de colecciones de libros autoalojado que convierte archivos digitales dispersos en una biblioteca bellamente organizada. Soporta libros electrónicos (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, cómics (CBZ, CBR) y audiolibros (M4B, MP3), y automáticamente obtiene títulos, portadas, descripciones y géneros de Google Books, Open Library y Amazon en el momento en que se añaden los archivos.
El autoalojamiento en tu VPS elimina las cuotas de almacenamiento, la dependencia de una plataforma y la monitorización de contenido comunes en los servicios comerciales de libros electrónicos. Toda tu biblioteca —junto con el progreso de lectura, los destacados y las cuentas multiusuario— permanece en hardware de tu propiedad, accesible desde cualquier navegador o sincronizada con e-readers Kobo a través de OPDS.
Funciones principales de Grimmory
Enriquecimiento Automático de Metadatos
El arte de tapa, los detalles del autor, las descripciones y los géneros se obtienen automáticamente de Google Books, Open Library y Amazon cuando se importan libros.
Lector Multiformato Incorporado
Leé archivos EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ y CBR directamente en el navegador con temas personalizables, tamaños de fuente y seguimiento del progreso de lectura.
Kobo & OPDS Sincronización
Sincronizá tu biblioteca y posición de lectura con e-readers Kobo y cualquier app compatible con OPDS para una lectura offline fluida en dispositivos dedicados.
BookDrop Auto-importación
Arrastrá nuevos archivos a una carpeta monitoreada y Grimmory los importa automáticamente — no se requieren cargas manuales ni ingreso de metadatos.
Soporte multiusuario
Creá cuentas individuales con historiales de lectura separados y niveles de permiso, lo que hace que Grimmory sea ideal para familias y grupos de lectura que comparten una misma biblioteca.
¿Por qué ejecutar Grimmory en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.