Implementá EspoCRM con instalación en un clic.
Plataforma CRM gratuita y de código abierto para gestionar prospectos, contactos, negocios, campañas y casos de soporte en una interfaz limpia y personalizable.
Elegí un plan VPS para EspoCRM
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con EspoCRM
EspoCRM es una plataforma CRM totalmente de código abierto, diseñada para organizaciones de todos los tamaños que necesitan un sistema flexible y personalizable para gestionar las relaciones con los clientes. Cubre el ciclo de ventas completo —prospectos, cuentas, contactos, oportunidades y actividades—, junto con campañas de marketing, integración de correo electrónico y un helpdesk integrado para casos de soporte.
Alojar EspoCRM en tu propio VPS pone todos tus datos de clientes bajo tu control directo, sin tarifas de licencia por usuario, sin dependencia de proveedor y con la libertad de extender la plataforma con entidades, campos y flujos de trabajo personalizados para adaptarse a tus procesos de negocio específicos.
Funciones principales de EspoCRM
Embudo de ventas completo
Seguí los leads desde el primer contacto hasta el cierre con etapas de oportunidad personalizables, registros de actividad y pronósticos integrados en cada registro de cuenta.
Campañas de Marketing
Creá y enviá campañas de email a listas de contactos segmentadas, con seguimiento de aperturas y clics, sin necesidad de una plataforma de marketing de terceros.
Entidades y Campos Personalizados
Cree modelos de datos personalizados con nuevos tipos de entidades, campos, relaciones y vistas a través del panel de administración — no se requiere codificación para la mayoría de las personalizaciones.
Mesa de ayuda integrada
Gestioná los casos de atención al cliente con un sistema de tickets que se vincula directamente con contactos, cuentas y registros de ventas para tener el contexto completo.
REST API e Integraciones
Conectá EspoCRM a sistemas externos a través de una API REST limpia, con integraciones incorporadas para servidores de correo electrónico, VoIP y herramientas empresariales populares.
¿Por qué ejecutar EspoCRM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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