Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz y la síntesis de texto a voz de última generación a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos endpoints que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches directamente.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservás el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan a demanda y se descargan automáticamente después de un período de inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.