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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Speaches

Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz y la síntesis de texto a voz de última generación a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos endpoints que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches directamente.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservás el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan a demanda y se descargan automáticamente después de un período de inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Speaches

Compatible con la API de OpenAI

Implementa la especificación de la API de Audio de OpenAI — ingresá tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirán funcionando sin cambios en el código.

Transcripción de voz a texto

Impulsado por faster-whisper, compatible con transcripción multilingüe con transmisión en tiempo real a través de Eventos Enviados por el Servidor.

Síntesis de texto a voz

Generar voz que suene natural usando los modelos Kokoro (clasificado como el número 1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.

Carga dinámica de modelos

Los modelos se cargan automáticamente con la primera solicitud y se descargan después de un período de inactividad configurable, así que solo usás memoria cuando es necesario.

Interfaz web integrada

La interfaz potenciada por Gradio te permite probar la transcripción y síntesis directamente en tu navegador sin herramientas adicionales.

Autenticación de clave de API

Opcionalmente, proteja todos los endpoints de la API con una única clave de API, manteniendo la documentación interactiva públicamente accesible.

¿Por qué ejecutar Speaches en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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