Implementá Speaches en un clic.
Servidor de voz a texto y de texto a voz compatible con OpenAI que podés autoalojar y ejecutar completamente en tu propio VPS.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Speaches
Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz y la síntesis de texto a voz de última generación a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos endpoints que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches directamente.
Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservás el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan a demanda y se descargan automáticamente después de un período de inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.
Funciones principales de Speaches
Compatible con la API de OpenAI
Implementa la especificación de la API de Audio de OpenAI — ingresá tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirán funcionando sin cambios en el código.
Transcripción de voz a texto
Impulsado por faster-whisper, compatible con transcripción multilingüe con transmisión en tiempo real a través de Eventos Enviados por el Servidor.
Síntesis de texto a voz
Generar voz que suene natural usando los modelos Kokoro (clasificado como el número 1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.
Carga dinámica de modelos
Los modelos se cargan automáticamente con la primera solicitud y se descargan después de un período de inactividad configurable, así que solo usás memoria cuando es necesario.
Interfaz web integrada
La interfaz potenciada por Gradio te permite probar la transcripción y síntesis directamente en tu navegador sin herramientas adicionales.
Autenticación de clave de API
Opcionalmente, proteja todos los endpoints de la API con una única clave de API, manteniendo la documentación interactiva públicamente accesible.
¿Por qué ejecutar Speaches en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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