Mylar3 es el fork de Python 3 de Mylar, mantenido activamente, un descargador automático de cómics y gestor de biblioteca que monitorea series, pone en cola nuevos números a medida que se lanzan, pasa las descargas a tu cliente existente y post-procesa los archivos CBR/CBZ resultantes en una biblioteca ordenada. Se comunica con SABnzbd, NZBGet y una amplia gama de clientes de torrents, incluyendo qBittorrent, Transmission, Deluge y rTorrent.

Alojar Mylar3 en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, cola de seguimiento y credenciales de cliente de descarga dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio SaaS. Combinado con un lector de cómics como Komga o Kavita, la implementación se convierte en una pila personal estilo Plex para cómics, que busca automáticamente nuevos números en una biblioteca que los lectores móviles y de escritorio pueden consumir desde cualquier lugar.