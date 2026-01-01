Implementá Mylar3 con instalación en un clic.
Descargador de cómics y gestor de biblioteca autohospedado que automatiza el seguimiento de nuevas publicaciones a través de fuentes NZB y torrent.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mylar3
Mylar3 es el fork de Python 3 de Mylar, mantenido activamente, un descargador automático de cómics y gestor de biblioteca que monitorea series, pone en cola nuevos números a medida que se lanzan, pasa las descargas a tu cliente existente y post-procesa los archivos CBR/CBZ resultantes en una biblioteca ordenada. Se comunica con SABnzbd, NZBGet y una amplia gama de clientes de torrents, incluyendo qBittorrent, Transmission, Deluge y rTorrent.
Alojar Mylar3 en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, cola de seguimiento y credenciales de cliente de descarga dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio SaaS. Combinado con un lector de cómics como Komga o Kavita, la implementación se convierte en una pila personal estilo Plex para cómics, que busca automáticamente nuevos números en una biblioteca que los lectores móviles y de escritorio pueden consumir desde cualquier lugar.
Funciones principales de Mylar3
Listas de series para ver
Seguí las series en curso, los números individuales, los arcos argumentales y los one-shots para que los nuevos lanzamientos se pongan en cola automáticamente en el momento en que estén disponibles.
Clientes NZB y torrent
Delega las descargas a SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent y otros clientes a través de sus APIs estándar.
Integraciones de indexador
Buscar en indexadores Newznab/Torznab, proveedores DDL públicos y fuentes RSS configurables para encontrar cada elemento rastreado.
Post-procesamiento de la biblioteca
Renombra, mueve y etiqueta archivos descargados en una estructura de carpetas limpia (CBR/CBZ) adecuada para Komga, Kavita, ComicRack y otros.
Metadatos de ComicVine
Extrae la carátula, la numeración de los números y los metadatos del editor de ComicVine para que la biblioteca se mantenga consistente y bien etiquetada.
Planificador de fondo
Ejecuta verificaciones programadas continuas para nuevos problemas, relleno pendiente y trabajos de renombrado, para que la biblioteca se actualice sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Mylar3 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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