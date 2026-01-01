Implementá PeerTube en un clic.
Plataforma de video federada peer-to-peer para publicar y compartir videos sin depender de YouTube o de una infraestructura central.
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Lo que podés crear con PeerTube
PeerTube es una plataforma de alojamiento de videos gratuita, de código abierto y federada, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente pero está interconectada a través del protocolo ActivityPub, para que tus espectadores puedan seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube mientras cada video, comentario y suscripción reside en la infraestructura que vos controlás.
El streaming peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sí, para que un solo video popular no sature tu servidor durante picos de tráfico. El PostgreSQL, Redis y la tubería de transcodificación incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, dando a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y políticas de moderación — sin feed algorítmico, sin desmonetización, sin intermediarios publicitarios.
Funciones principales de PeerTube
Federado mediante ActivityPub
Los espectadores de cualquier instancia de PeerTube, Mastodon u otra de ActivityPub pueden seguir tu canal, comentar y compartir videos en todo el Fediverso.
Streaming de punto a punto
WebRTC basado en navegador reduce el ancho de banda del servidor al permitir que los espectadores compartan fragmentos de video, para que una carga viral no colapse tu VPS.
Transcodificación integrada
La transcodificación automática genera múltiples niveles de calidad para cada carga — de 240p a 4K — sin servicios de transcodificación externos.
Streaming en vivo y RTMP
Transmití en vivo desde OBS o cualquier codificador compatible con RTMP directamente a tu canal de PeerTube con grabación y repeticiones.
Gestión de canales y listas de reproducción
Organizá videos en canales, listas de reproducción y series con miniaturas personalizadas, descripciones y permisos para colaboradores.
API abierta e incrustaciones
Incrustá videos en cualquier lugar con un iframe de una sola línea e integrá con herramientas externas a través de una API REST completamente documentada.
¿Por qué ejecutar PeerTube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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