PeerTube es una plataforma de alojamiento de videos gratuita, de código abierto y federada, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente pero está interconectada a través del protocolo ActivityPub, para que tus espectadores puedan seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube mientras cada video, comentario y suscripción reside en la infraestructura que vos controlás.

El streaming peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sí, para que un solo video popular no sature tu servidor durante picos de tráfico. El PostgreSQL, Redis y la tubería de transcodificación incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, dando a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y políticas de moderación — sin feed algorítmico, sin desmonetización, sin intermediarios publicitarios.