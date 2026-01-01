Serge es una interfaz de chat de código abierto para correr modelos de lenguaje de la familia LLaMA localmente a través de llama.cpp, con soporte de primera línea para Alpaca, Vicuna, GPT4All y otros modelos ajustados por la comunidad. Integra una interfaz web SvelteKit, un backend FastAPI y un registro de modelos respaldado por Redis en un solo contenedor, para que puedas descargar modelos GGUF, gestionar sesiones de chat y ajustar parámetros de inferencia sin tener que configurar múltiples servicios.

Alojar Serge por tu cuenta mantiene cada prompt y respuesta en tu propio VPS, sin API externa, sin telemetría y sin costos por token. La inferencia solo con CPU funciona de forma inmediata, lo que lo convierte en una forma práctica de ejecutar LLM privados sin pagar por tiempo de GPU en la nube ni suscribirse a un servicio de IA de terceros.