Implementá Serge con instalación en un clic.
Interfaz de chat autoalojada para ejecutar modelos LLaMA y Alpaca localmente a través de llama.cpp sin costos de API.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Serge
Serge es una interfaz de chat de código abierto para correr modelos de lenguaje de la familia LLaMA localmente a través de llama.cpp, con soporte de primera línea para Alpaca, Vicuna, GPT4All y otros modelos ajustados por la comunidad. Integra una interfaz web SvelteKit, un backend FastAPI y un registro de modelos respaldado por Redis en un solo contenedor, para que puedas descargar modelos GGUF, gestionar sesiones de chat y ajustar parámetros de inferencia sin tener que configurar múltiples servicios.
Alojar Serge por tu cuenta mantiene cada prompt y respuesta en tu propio VPS, sin API externa, sin telemetría y sin costos por token. La inferencia solo con CPU funciona de forma inmediata, lo que lo convierte en una forma práctica de ejecutar LLM privados sin pagar por tiempo de GPU en la nube ni suscribirse a un servicio de IA de terceros.
Funciones principales de Serge
Corre en CPU
llama.cpp permite la inferencia completamente local sin una GPU, para que puedas chatear con modelos LLaMA cuantificados en un VPS estándar.
Registro de modelos integrado
Descargá y alterná entre modelos Alpaca, Vicuña, GPT4All y otros GGUF directamente desde la interfaz web sin copiar archivos manualmente.
Inferencia ajustable
Ajustá la temperatura, top-k, top-p, la longitud del contexto y otros parámetros de generación por chat para controlar el estilo y la calidad de la respuesta.
Historial de chat persistente
Las conversaciones y los pesos de los modelos descargados se almacenan en volúmenes de Docker y sobreviven a los reinicios y actualizaciones de los contenedores.
API REST incluida
El backend de FastAPI expone endpoints de chat, modelo y sesión para que puedas integrar Serge con scripts personalizados, bots o aplicaciones.
Sin claves de API externas
Todo funciona en un solo contenedor sin necesidad de una cuenta de OpenAI, Anthropic o en la nube — los prompts nunca salen de tu VPS.
¿Por qué ejecutar Serge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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