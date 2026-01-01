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Gestor de recetas autoalojado que importa recetas desde cualquier URL y las convierte en planes de comidas semanales con listas de compras.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Mealie

Mealie es un gestor de recetas autoalojado que importa recetas de cualquier sitio web con un solo clic, eliminando anuncios y el desorden para almacenar recetas limpias y buscables de forma permanente en tu servidor. Organiza las recetas por etiquetas y tipo de cocina, ajusta las porciones automáticamente y muestra información nutricional — todo en un modo de cocción optimizado para dispositivos móviles.

Alojar Mealie por tu cuenta significa que tu colección de recetas sobrevive a los cierres de sitios web y a los cambios de plataforma, que todos los miembros de tu hogar pueden acceder a la misma biblioteca, y que la planificación semanal de comidas genera listas de compras consolidadas sin tarifas de suscripción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Mealie

Importación con un clic

Pegá cualquier URL de receta y Mealie extrae automáticamente los ingredientes y las instrucciones, ahorrando horas de copiado manual.

Calendario de planificación de comidas

Arrastrá recetas a un calendario semanal y generá una lista de compras combinada para todas las comidas planificadas en un solo clic.

Escalado de Recetas

Ajustá los tamaños de las porciones y todas las cantidades de ingredientes se recalculan al instante, sin necesidad de hacer cálculos manuales.

Compartir en familia

El soporte multiusuario permite que cada miembro de la familia explore la misma biblioteca de recetas y contribuya al plan de comidas.

Almacenamiento Permanente

Las recetas almacenadas en tu VPS permanecen accesibles incluso cuando los sitios web originales cambian, eliminan contenido o dejan de estar en línea.

¿Por qué ejecutar Mealie en Hostinger?

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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