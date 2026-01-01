Implementá Mealie con instalación en 1 clic.
Gestor de recetas autoalojado que importa recetas desde cualquier URL y las convierte en planes de comidas semanales con listas de compras.
Elegí un plan VPS para Mealie
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mealie
Mealie es un gestor de recetas autoalojado que importa recetas de cualquier sitio web con un solo clic, eliminando anuncios y el desorden para almacenar recetas limpias y buscables de forma permanente en tu servidor. Organiza las recetas por etiquetas y tipo de cocina, ajusta las porciones automáticamente y muestra información nutricional — todo en un modo de cocción optimizado para dispositivos móviles.
Alojar Mealie por tu cuenta significa que tu colección de recetas sobrevive a los cierres de sitios web y a los cambios de plataforma, que todos los miembros de tu hogar pueden acceder a la misma biblioteca, y que la planificación semanal de comidas genera listas de compras consolidadas sin tarifas de suscripción.
Funciones principales de Mealie
Importación con un clic
Pegá cualquier URL de receta y Mealie extrae automáticamente los ingredientes y las instrucciones, ahorrando horas de copiado manual.
Calendario de planificación de comidas
Arrastrá recetas a un calendario semanal y generá una lista de compras combinada para todas las comidas planificadas en un solo clic.
Escalado de Recetas
Ajustá los tamaños de las porciones y todas las cantidades de ingredientes se recalculan al instante, sin necesidad de hacer cálculos manuales.
Compartir en familia
El soporte multiusuario permite que cada miembro de la familia explore la misma biblioteca de recetas y contribuya al plan de comidas.
Almacenamiento Permanente
Las recetas almacenadas en tu VPS permanecen accesibles incluso cuando los sitios web originales cambian, eliminan contenido o dejan de estar en línea.
¿Por qué ejecutar Mealie en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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