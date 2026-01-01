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Lo que podés crear con M3DB

M3DB es una base de datos de series temporales distribuida de código abierto, creada originalmente en Uber para ingerir, almacenar y consultar miles de millones de métricas por segundo en miles de hosts. Combina un coordinador integrado respaldado por etcd con un motor TSDB de alta compresión diseñado específicamente para cargas de trabajo de monitoreo, y expone una API de lectura y escritura remota compatible con Prometheus, además de consultas PromQL a través del m3coordinator en el puerto 7201.

Alojar M3DB en tu propio VPS te brinda retención a largo plazo y rentable para métricas de Prometheus y Graphite, control total sobre los namespaces y la replicación, y un único binario que puede escalar desde un solo nodo hasta un clúster global multizona a medida que tus datos crecen.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de M3DB

Prometheus almacenamiento remoto

Usá M3DB como un backend de reemplazo a largo plazo para Prometheus a través de lectura remota y escritura remota, manteniendo años de métricas sin muestreo.

Motor de consultas de PromQL

Consultar métricas almacenadas con PromQL nativo a través de m3coordinator, haciendo que M3DB sea compatible con Grafana y los paneles de control de Prometheus existentes.

TSDB de alta compresión

Un motor de almacenamiento columnar diseñado específicamente con compresión estilo Gorilla mantiene bajo el uso del disco, incluso con millones de series temporales activas.

Espacios de nombres configurables

Defina múltiples espacios de nombres con retención independiente, tamaños de bloque y resolución para equilibrar las consultas rápidas frente a los costos de almacenamiento a largo plazo.

etcd embebido

La imagen de nodo único incluye etcd embebido para la topología y el posicionamiento del clúster, eliminando la necesidad de un servicio de coordinación externo.

Ingesta de Graphite

La ingesta integrada de Graphite Carbon permite a los equipos consolidar métricas de Graphite y Prometheus en una única capa de almacenamiento con una API de consulta unificada.

¿Por qué ejecutar M3DB en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Noel
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