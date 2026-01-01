Implementá M3DB en 1 clic.
Base de datos de series temporales distribuida y backend de almacenamiento remoto de Prometheus desarrollado en Uber para métricas a escala global.
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Lo que podés crear con M3DB
M3DB es una base de datos de series temporales distribuida de código abierto, creada originalmente en Uber para ingerir, almacenar y consultar miles de millones de métricas por segundo en miles de hosts. Combina un coordinador integrado respaldado por etcd con un motor TSDB de alta compresión diseñado específicamente para cargas de trabajo de monitoreo, y expone una API de lectura y escritura remota compatible con Prometheus, además de consultas PromQL a través del m3coordinator en el puerto 7201.
Alojar M3DB en tu propio VPS te brinda retención a largo plazo y rentable para métricas de Prometheus y Graphite, control total sobre los namespaces y la replicación, y un único binario que puede escalar desde un solo nodo hasta un clúster global multizona a medida que tus datos crecen.
Funciones principales de M3DB
Prometheus almacenamiento remoto
Usá M3DB como un backend de reemplazo a largo plazo para Prometheus a través de lectura remota y escritura remota, manteniendo años de métricas sin muestreo.
Motor de consultas de PromQL
Consultar métricas almacenadas con PromQL nativo a través de m3coordinator, haciendo que M3DB sea compatible con Grafana y los paneles de control de Prometheus existentes.
TSDB de alta compresión
Un motor de almacenamiento columnar diseñado específicamente con compresión estilo Gorilla mantiene bajo el uso del disco, incluso con millones de series temporales activas.
Espacios de nombres configurables
Defina múltiples espacios de nombres con retención independiente, tamaños de bloque y resolución para equilibrar las consultas rápidas frente a los costos de almacenamiento a largo plazo.
etcd embebido
La imagen de nodo único incluye etcd embebido para la topología y el posicionamiento del clúster, eliminando la necesidad de un servicio de coordinación externo.
Ingesta de Graphite
La ingesta integrada de Graphite Carbon permite a los equipos consolidar métricas de Graphite y Prometheus en una única capa de almacenamiento con una API de consulta unificada.
¿Por qué ejecutar M3DB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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