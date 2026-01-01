Implementá COPS en un clic.
Servidor PHP OPDS y HTML liviano para tu biblioteca de ebooks Calibre, optimizado para hosting compartido y configuraciones de bajos recursos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) es una alternativa rápida y de solo lectura al servidor de contenido integrado de Calibre. Expone una biblioteca de Calibre existente —el archivo estándar
metadata.db— a través de una interfaz HTML simple para navegadores y un feed OPDS para lectores de ebooks como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko y Marvin. Dado que funciona con PHP puro y sin base de datos propia, se mantiene responsivo en hardware modesto y se inicia en segundos.
Alojar COPS en un VPS permite a los lectores de ebooks móviles tener un punto final de catálogo rápido sin necesidad de mantener una instancia de escritorio de Calibre en funcionamiento, y se combina naturalmente con Calibre-Web para usuarios que desean un catálogo público de solo lectura separado de su interfaz de gestión completa.
Funciones principales de COPS
Feed OPDS nativo
Catálogo OPDS 1.1 integrado para que las aplicaciones de lectura móvil puedan navegar, buscar y descargar directamente desde tu biblioteca de Calibre.
Lee Calibre metadata.db
Apunta directamente a la misma base de datos SQLite que usa Calibre — sin importación, sin biblioteca duplicada, sin paso de sincronización.
Huella ligera
PHP puro sin base de datos externa, para que se mantenga rápido en planes VPS pequeños y maneje bibliotecas con miles de títulos.
Lector en el navegador
Lee archivos EPUB directamente en el navegador a través de Monocle, para que los usuarios puedan previsualizar libros sin descargarlos primero.
Temas personalizados y configuración
Ajustable por instancia a través de
local.php — elegir un tema, establecer el tamaño de página, restringir el acceso o exponer múltiples bases de datos a la vez.
¿Por qué ejecutar COPS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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