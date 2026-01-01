Implementá Invoice Ninja con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para facturación, cobros y pagos, diseñada para freelancers y pequeñas empresas.
Elegí un plan VPS para Invoice Ninja
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Invoice Ninja
Invoice Ninja es una plataforma de código abierto con muchas funciones para crear facturas, registrar gastos, gestionar clientes y aceptar pagos. Con la confianza de más de 100.000 empresas en todo el mundo, es compatible con más de 40 pasarelas de pago, recordatorios automáticos, facturas recurrentes y seguimiento del tiempo — todo en una única aplicación autoalojada.
Ejecutar Invoice Ninja en tu propio VPS mantiene tus datos financieros bajo tu control sin tarifas por transacción, sin costos de suscripción y sin dependencia de un proveedor. Obtenés la propiedad total de los registros de clientes, el historial de pagos y los informes financieros sin compartir datos comerciales sensibles con proveedores de SaaS de terceros.
Funciones principales de Invoice Ninja
Pagos multipasarela
Aceptá pagos a través de Stripe, PayPal, Authorize.net y más de 40 pasarelas de pago directamente en las facturas de cara al cliente sin suscripciones adicionales.
Facturas periódicas
Automatizar la facturación para clientes con abono con facturas programadas que se generan y envían en un ciclo configurado sin intervención manual.
Seguimiento de tiempo
Registrar horas facturables con el temporizador integrado y convertir el tiempo registrado directamente en ítems de factura con un solo clic.
Portal del cliente
Ofrecé a los clientes un portal de autoservicio con tu marca para ver facturas, realizar pagos y descargar extractos sin contactarte directamente.
Gestión de gastos
Registrá los gastos de tu negocio, adjuntá comprobantes y convertí los gastos en cargos facturables a clientes en un único flujo de trabajo sin interrupciones.
¿Por qué ejecutar Invoice Ninja en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.