Implementá WhoDB en un clic.
Explorador de bases de datos web liviano para Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis y más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WhoDB
WhoDB es una herramienta de gestión de bases de datos rápida y liviana que te permite explorar y consultar múltiples sistemas de bases de datos a través de una única interfaz web. Es compatible con PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch y ClickHouse, lo que la convierte en una opción versátil para desarrolladores y administradores que trabajan con diversas pilas de datos.
WhoDB se centra en la simplicidad y la velocidad: conectate a tus bases de datos directamente desde la interfaz de usuario, ejecutá consultas, explorá tablas e inspeccioná datos, sin necesidad de configuraciones complejas ni software cliente pesado. Opcionalmente, integrá modelos de IA como OpenAI u Ollama para generar consultas a partir de lenguaje natural directamente dentro de la interfaz.
Funciones principales de WhoDB
Soporte multi-base de datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch y ClickHouse desde una interfaz unificada.
Consultas asistidas por IA
Usá OpenAI, Anthropic o un modelo local de Ollama para generar consultas SQL y NoSQL a partir de indicaciones en lenguaje natural directamente en el editor.
Navegación y edición de tablas
Navegá, filtrá, paginá y editá filas en tablas y colecciones, haciendo que la inspección y corrección de datos de rutina sea rápida e intuitiva.
Despliegue liviano
Se envía como un único contenedor Docker sin dependencias externas, por lo que se inicia en segundos y añade una sobrecarga mínima a tu VPS.
¿Por qué ejecutar WhoDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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