WhoDB es una herramienta de gestión de bases de datos rápida y liviana que te permite explorar y consultar múltiples sistemas de bases de datos a través de una única interfaz web. Es compatible con PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch y ClickHouse, lo que la convierte en una opción versátil para desarrolladores y administradores que trabajan con diversas pilas de datos.

WhoDB se centra en la simplicidad y la velocidad: conectate a tus bases de datos directamente desde la interfaz de usuario, ejecutá consultas, explorá tablas e inspeccioná datos, sin necesidad de configuraciones complejas ni software cliente pesado. Opcionalmente, integrá modelos de IA como OpenAI u Ollama para generar consultas a partir de lenguaje natural directamente dentro de la interfaz.