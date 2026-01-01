Implementá Notifuse en 1 clic.
Plataforma de email autoalojada para campañas de marketing y emails transaccionales con entrega multi-proveedor.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Notifuse
Notifuse es una plataforma de email de código abierto y autoalojada que consolida las campañas de marketing y el envío de emails transaccionales en un único sistema. A diferencia de los servicios basados en suscripción como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando los costos por email y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.
La plataforma es compatible con múltiples proveedores de email, incluyendo Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a través del backend que mejor se adapte a tus requisitos de costo y entregabilidad. Un editor de campañas de arrastrar y soltar, segmentación de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para emails transaccionales programáticos les dan tanto a los especialistas en marketing como a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una única implementación autoalojada.
Funciones principales de Notifuse
Editor de campaña
Creá campañas de email con un editor visual drag-and-drop que incluye pruebas A/B, programación y vista previa en tiempo real.
API de email transaccional
Enviar emails disparados por eventos programáticamente a través de la API REST con plantillas Liquid para contenido dinámico y personalizado.
Entrega multiproveedor
Enrute los correos electrónicos a través de Amazon SES, Mailgun, Postmark o cualquier proveedor SMTP sin cambiar sus plantillas o flujos de trabajo.
Segmentación de suscriptores
Dirigí campañas a segmentos de audiencia específicos basados en los atributos de los suscriptores y el historial de interacción previo.
Seguimiento de aperturas y clics
Medí el rendimiento de la campaña con tasas de apertura detalladas, seguimiento de clics y análisis de entrega integrados en el panel de control.
¿Por qué ejecutar Notifuse en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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