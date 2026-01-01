Implementá dashdot con instalación en 1 clic.
Panel de control de servidor minimalista que muestra estadísticas de CPU, RAM, almacenamiento y red en tiempo real con un diseño glassmórfico moderno.
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Lo que podés crear con dashdot
dashdot es un panel de control de servidor ligero y de código abierto, diseñado para quienes autoalojan servicios y desean una hermosa vista rápida de los signos vitales de su VPS. A diferencia de las pilas de monitoreo completas que requieren bases de datos, agentes y una configuración compleja, dashdot se ejecuta como un único contenedor — despliégalo y tu carga de CPU, uso de RAM, capacidad de almacenamiento y rendimiento de red aparecerán instantáneamente sin necesidad de configuración.
La interfaz glassmorphic está diseñada para ser fijada en una pestaña del navegador o mostrada en una pantalla montada en la pared. Debido a que lee las métricas del sistema directamente del host, todo permanece en tu propia infraestructura — sin telemetría externa, sin necesidad de cuentas, sin datos que salgan de tu servidor.
Funciones principales de dashdot
Métricas del sistema en tiempo real
La carga de CPU en tiempo real, el uso de RAM, la capacidad de almacenamiento y el rendimiento de red se actualizan continuamente para que siempre veas el estado actual de tu servidor de un vistazo.
Despliegue sin configuración
Sin base de datos, sin agentes, sin asistente de configuración — un contenedor arranca y las estadísticas de tu servidor aparecen inmediatamente sin ninguna configuración manual.
Monitoreo de la temperatura de la CPU
Los sensores de temperatura del hardware se leen directamente del host, lo que te da una advertencia temprana de problemas térmicos antes de que afecten el rendimiento.
Diseño glassmórfico
La interfaz de usuario de vidrio esmerilado está diseñada para ser anclada en una pestaña del navegador o mostrada en un monitor dedicado como un panel de estado del servidor en vivo.
Huella reducida
dashdot utiliza un mínimo de CPU y RAM propios, por lo que la sobrecarga de monitoreo no afecta significativamente los recursos que está midiendo.
¿Por qué ejecutar dashdot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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