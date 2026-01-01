Implementá Trailarr con instalación en un clic.
Descarga y organiza automáticamente tráilers de películas y series de TV para tus bibliotecas multimedia de Radarr y Sonarr.
Elegí un plan VPS para Trailarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Trailarr
Trailarr is an open-source companion to the *arr media stack that finds, downloads, and files trailers alongside the movies and TV shows already managed by Radarr and Sonarr. It connects to multiple Radarr, Sonarr, and Plex instances, detects whether a trailer already exists, and uses yt-dlp with FFmpeg to fetch missing ones at the resolution and codec you choose.
Self-hosting Trailarr on a VPS keeps the trailer workflow running continuously without tying up a home server, and downloaded files land in the same library paths your media server already scans. Customisable naming conventions, quality profiles, and event history make it straightforward to keep a complete trailer collection that works with Plex, Jellyfin, Emby, and Kodi.
Funciones principales de Trailarr
Sincronización de Radarr y Sonarr
Se conecta a múltiples instancias de Radarr, Sonarr y Plex para descubrir cada película y serie monitoreada sin importaciones manuales.
Descargas automáticas de tráilers
Utiliza yt-dlp y FFmpeg internamente para obtener tráilers y recodificarlos a tu resolución, códec y configuración de audio preferidos.
Perfiles de calidad
Definí reglas de resolución, formato y filtro por perfil para que cada biblioteca obtenga tráilers que coincidan con sus estándares de calidad.
Convenciones de nomenclatura de Plex
Guarda tráilers junto a los archivos multimedia usando nombres estilo Plex para que Plex, Jellyfin, Emby y Kodi los detecten sin configuración adicional.
Aceleración de hardware
La aceleración opcional VAAPI y NVIDIA agiliza la transcodificación de tráilers y mantiene bajo el uso de la CPU en bibliotecas grandes.
Historial de eventos y registros
El seguimiento de eventos integrado y los registros detallados muestran exactamente qué tráilers fueron descargados, salteados o fallaron para una fácil resolución de problemas.
¿Por qué ejecutar Trailarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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