Implementá SkySend con instalación de un clic.
Compartir archivos y notas cifrado de extremo a extremo y autoalojable, con arquitectura de servidor de conocimiento cero.
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Lo que podés crear con SkySend
SkySend es un servicio minimalista y autoalojable para compartir archivos y notas con cifrado de extremo a extremo. Los archivos y las notas se cifran completamente en el navegador usando AES-256-GCM antes de que lleguen al servidor, por lo que el servidor solo almacena blobs cifrados y nunca tiene acceso a la clave de descifrado. No hay cuentas, telemetría ni análisis.
Alojar SkySend en tu propio VPS mantiene el contenido compartido bajo tu control total, mientras preserva las garantías de privacidad del cifrado de conocimiento cero. Inspirado en Mozilla Send y PrivateBin, usa primitivas de seguridad modernas como la derivación de claves HKDF-SHA256 y la protección con contraseña Argon2id para ofrecer una alternativa rápida y segura a los servicios comerciales de intercambio de archivos.
Funciones principales de SkySend
Cifrado de conocimiento cero
El cifrado de flujo AES-256-GCM se realiza completamente en el navegador, con la clave de descifrado residiendo solo en el fragmento de la URL y nunca llegando al servidor.
No necesitás cuentas
Subí archivos o compartí notas al instante sin registrarte, telemetría ni seguimiento — los enlaces para compartir funcionan para cualquier destinatario sin necesidad de registrarse.
Notas encriptadas
Compartí fragmentos de texto, contraseñas, código con resaltado de sintaxis, Markdown o claves SSH con autodestrucción opcional y límites de visualización configurables.
Protección de contraseña
Optional Argon2id password protection with memory-hard, GPU-resistant key derivation to defend against brute-force attacks on shared content.
Almacenamiento compatible con S3
Soporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner y Wasabi, con URLs pre-firmadas para descargas directas que aplican vencimiento y límites.
Vencimiento configurable
Establezca límites de descarga y tiempos de caducidad por subida, con limpieza automática de entradas caducadas y un panel de control integrado para el seguimiento de los elementos compartidos activos.
¿Por qué ejecutar SkySend en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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