Implementá Appsmith con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear herramientas internas, paneles de administración y dashboards con la rapidez de arrastrar y soltar.
Elegí un plan VPS para Appsmith
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Appsmith
Appsmith es una plataforma low-code de código abierto líder que permite a los desarrolladores crear herramientas internas personalizadas, paneles de administración y dashboards en horas en lugar de semanas. Una biblioteca de widgets de arrastrar y soltar, conectores nativos para más de 25 bases de datos y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio significan que podés lanzar aplicaciones funcionales sin construir un frontend desde cero o esperar ciclos de ingeniería.
Alojar Appsmith en tu propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos, las claves de API y los datos comerciales sensibles completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por usuario, ningún dato sale de tu red y tenés control total sobre las políticas de acceso, las estrategias de backup y la escalabilidad a medida que crece tu cartera de herramientas internas.
Funciones principales de Appsmith
Creador visual de arrastrar y soltar
Armá interfaces a partir de más de 45 widgets preconstruidos, incluyendo tablas, gráficos, formularios y mapas, para que los desarrolladores puedan crear herramientas internas pulidas sin escribir código frontend.
Más de 25 conectores de base de datos
Conectate de forma nativa a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch y más, además de cualquier API REST o GraphQL, lo que te da acceso directo a toda tu pila de datos desde una única plataforma.
Lógica de Negocio de JavaScript
Escribí JavaScript personalizado junto a componentes visuales para manejar transformaciones de datos complejas, lógica condicional y flujos de trabajo de varios pasos que las herramientas sin código no pueden expresar.
Control de versiones basado en Git
Registrá los cambios en el código de la aplicación en Git, lo que permite revisiones de código, reversiones y flujos de trabajo de desarrollo colaborativo que aportan disciplina de ingeniería de software a las herramientas internas.
Control de Acceso Basado en Roles
Asigne permisos granulares a nivel de aplicación, página y widget para que las personas adecuadas puedan ver o editar cada herramienta sin exponer operaciones sensibles a toda la organización.
¿Por qué ejecutar Appsmith en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.