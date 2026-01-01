Implementá WPS Office con instalación en un clic.
Suite ofimática completa con Procesador de texto, Hoja de cálculo y Presentación, accesible desde cualquier navegador a través de tu VPS.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WPS Office
WPS Office es una suite de productividad de oficina integral que incluye Writer, Spreadsheets, Presentation y herramientas de edición de PDF. Se entrega como una aplicación de escritorio accesible desde el navegador a través de la transmisión de KasmVNC, brindándote un entorno de oficina completo desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar software localmente.
Alojar WPS Office en un VPS proporciona un espacio de trabajo persistente con tus documentos siempre disponibles en una URL segura. WPS Office tiene alta compatibilidad con los formatos de Microsoft Office — DOCX, XLSX y PPTX — lo que la convierte en una suite de oficina práctica para trabajar con archivos de colegas que usan Microsoft Office.
Funciones principales de WPS Office
Suite de oficina completa
Incluye Writer (procesador de texto), Planillas de cálculo (compatible con Excel), Presentación (compatible con PowerPoint) y herramientas PDF en un solo paquete.
Acceso basado en navegador
Accedé al escritorio completo de WPS Office desde cualquier navegador a través de KasmVNC sin instalar software en tu dispositivo local.
Compatible con Microsoft Office
Abrí, editá y guardá archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad para mantener la compatibilidad con los usuarios de Microsoft Office.
Edición de PDF
Ver, anotar y editar documentos PDF directamente dentro de WPS Office sin necesidad de convertirlos a otro formato primero.
Almacenamiento persistente de documentos
Los documentos y la configuración persisten entre sesiones en tu VPS para que tu espacio de trabajo esté siempre exactamente como lo dejaste.
¿Por qué ejecutar WPS Office en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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