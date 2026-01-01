Implementá Filestash en un clic.
Administrador de archivos web autoalojado que proporciona acceso basado en navegador a FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, y más de 20 backends de almacenamiento.
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Lo que podés crear con Filestash
Filestash es una plataforma de gestión de archivos de código abierto y agnóstica al almacenamiento que te ofrece una interfaz de navegador limpia para acceder a archivos a través de más de 20 protocolos — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox y más. En lugar de mantener clientes separados para cada sistema de almacenamiento, Filestash los unifica bajo una única interfaz web intuitiva.
Alojar Filestash en tu propio VPS mantiene tus credenciales de almacenamiento y transferencias de archivos completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción ni dependencias de terceros. Conectate a cualquier almacenamiento que ya uses, configurá la autenticación y compartí el acceso con tu equipo.
Funciones principales de Filestash
20+ Backends de Almacenamiento
Connect to FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, and more from a single unified interface without switching clients.
Protocolos de Acceso Múltiple
Accedé a tus archivos a través de la interfaz web, gateway SFTP, WebDAV o API compatible con S3 — haciendo que Filestash funcione con tus herramientas y flujos de trabajo existentes.
Edición de documentos en el navegador
Editá documentos de oficina directamente en el navegador con integración opcional de Collabora Online — no se necesitan aplicaciones de escritorio ni descargas de archivos.
Arquitectura de Plugin
Extendé Filestash con plugins para visores de archivos especializados, backends de autenticación, conectores de almacenamiento y automatización de flujos de trabajo.
Búsqueda desarrollada con IA
La búsqueda inteligente y las carpetas inteligentes te ayudan a localizar rápidamente archivos en todos los backends de almacenamiento conectados.
¿Por qué ejecutar Filestash en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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