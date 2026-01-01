Implementá Posterr con instalación en un clic.
Cartelería digital de pósters de "en reproducción" que transforma cualquier navegador en una pantalla estilo cine para bibliotecas de Plex.
Elegí un plan VPS para Posterr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Posterr
Posterr es una aplicación de Node.js de código abierto que imita las carteleras digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a pedido de bibliotecas seleccionadas y próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.
Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tablet, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que una computadora doméstica esté encendida. Se conecta a Plex y al stack arr a través de la red, por lo que funciona ya sea que tus servicios multimedia se ejecuten en el mismo VPS o en un servidor doméstico remoto.
Funciones principales de Posterr
Pantalla de reproducción actual
Muestra pósters en vivo de películas, TV y música con duración, estudio, clasificación de contenido y una barra de progreso que tiene en cuenta la transcodificación.
Diapositivas de Próximamente
Obtiene las próximas películas de Radarr, episodios y estrenos de temporada de Sonarr, y libros nuevos de Readarr.
Selecciones de biblioteca a pedido
Rota títulos aleatorios de bibliotecas de Plex seleccionadas para que la pantalla se mantenga interesante incluso cuando no se está reproduciendo nada.
Listo para múltiples pantallas
Se autoajusta desde 320px hasta 4K, soporta orientación vertical u horizontal, e incluye un temporizador de apagado con control de monitor CEC.
Diapositivas y temas personalizados
Mezclá tus propias imágenes, arte de fondo y temas, o incrustá páginas web externas como diapositivas rotativas adicionales.
Trivia y Awtrix
Ejecutá un quiz de trivia de películas incorporado entre diapositivas y reflejá los datos de lo que se está reproduciendo en las pantallas de matriz LED Awtrix.
¿Por qué ejecutar Posterr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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