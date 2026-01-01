Implementá Halo con instalación de un clic.
Moderno CMS de código abierto para construir blogs, sitios web y sitios basados en contenido, con un marketplace de plugins.
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Lo que podés crear con Halo
Halo es un sistema de gestión de contenidos moderno y completamente de código abierto, construido sobre Spring Boot y PostgreSQL reactivo. Ofrece un completo marketplace de plugins y temas, un editor basado en bloques, publicación de múltiples tipos de contenido y una consola de administración limpia, lo que lo hace adecuado para todo, desde blogs personales hasta sitios web de empresas.
Con más de 39.000 estrellas en GitHub y un desarrollo activo, Halo es una de las plataformas CMS autohospedadas más adoptadas. Alojarlo en tu propio VPS te da control total sobre tu contenido, sin tarifas por publicación y la flexibilidad de extender la plataforma con plugins sin estar limitado por un nivel de suscripción.
Funciones principales de Halo
Mercado de plugins
Extendé Halo con plugins de la comunidad para SEO, comentarios, búsqueda, compartir en redes sociales y más — instalados directamente desde la consola de administración.
Sistema de temas
Cambiá o personalizá la apariencia de tu sitio con un motor de temas completo y un mercado de temas activo de la comunidad.
Editor basado en bloques
Creá contenido enriquecido con un editor de bloques moderno que soporta imágenes, incrustaciones, bloques de código y diseños personalizados sin tocar HTML.
Múltiples tipos de contenido
Publicá publicaciones, páginas y momentos (microblogs) desde una única plataforma, cubriendo las necesidades de contenido de formato largo y formato corto.
REST y GraphQL APIs
Exponga su contenido a través de APIs integradas para potenciar implementaciones headless, aplicaciones móviles o integraciones de terceros.
¿Por qué ejecutar Halo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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