Implementá Plandex en un clic.
Agente de codificación de IA de terminal de código abierto que planifica y ejecuta tareas grandes y de varios pasos en muchos archivos.
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Lo que podés crear con Plandex
Plandex es un agente de codificación de IA de código abierto que vive en tu terminal y aborda tareas de software del mundo real que abarcan docenas de archivos y muchos pasos. En lugar de producir fragmentos de una sola vez, construye y refina un plan, aísla los cambios de archivos para una revisión basada en diferencias antes de aplicarlos, y maneja hasta 2M de tokens de contexto para trabajar en grandes bases de código.
Autoalojar Plandex en tu propio VPS mantiene tu código, prompts y planes en una infraestructura que vos controlás, mientras te brinda un servidor persistente al que la CLI ligera de Plandex puede conectarse desde cualquier máquina de desarrollo. Vos traés tus propias credenciales de proveedor de modelos — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google o Ollama local — así no hay tarifa de plataforma por asiento ni dependencia de proveedor.
Funciones principales de Plandex
Planifica grandes tareas
Crea planes de varios pasos para cambios que abarcan docenas de archivos en lugar de producir fragmentos de código de una sola vez.
contexto de 2M de tokens
Carga y razona a través de grandes bases de código con una ventana de contexto de hasta 2 millones de tokens.
Revisión basada en diffs
Aísla las ediciones de archivos y muestra un 'diff' de cada cambio para que apruebes o rechaces antes de que algo toque tu árbol de trabajo.
Modelos multiproveedor
Se conecta a modelos de OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini y Ollama locales desde una única sesión de CLI.
REPL nativo de terminal
Se ejecuta en una REPL de terminal con autocompletado de comandos difuso, soporte para scripting y piping — no se necesita una pestaña del navegador.
Servidor autoalojado
La CLI en tu notebook se conecta al servidor de Plandex en tu VPS, manteniendo los planes y el estado del proyecto bajo tu control.
¿Por qué ejecutar Plandex en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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