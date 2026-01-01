Implementá Mail-Archiver con una instalación en un clic.
Plataforma de archivo de correo electrónico autoalojada que se conecta a cualquier buzón IMAP o de Microsoft 365 y guarda cada mensaje localmente.
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Lo que podés crear con Mail-Archiver
Mail-Archiver es una plataforma de archivo y búsqueda de correos electrónicos de código abierto, construida sobre ASP.NET Core y PostgreSQL. Se conecta a cuentas IMAP y de Microsoft 365 a través de la API de Graph, sincronizando correos electrónicos automáticamente en un cronograma configurable para que siempre tengas una copia local y con capacidad de búsqueda de cada mensaje y archivo adjunto.
Alojar tu propio archivo de correos electrónicos pone el cumplimiento normativo, los registros de auditoría y el almacenamiento a largo plazo bajo tu control total, sin acceso a la nube de terceros, sin tarifas por buzón y sin depender de la política de retención de tu proveedor de correo electrónico. Los correos electrónicos se pueden exportar como archivos .mbox o .eml, restaurar a cualquier buzón o buscar en segundos a través de años de historial.
Funciones principales de Mail-Archiver
Sincronización de IMAP y M365
Archiva automáticamente los correos electrónicos de cualquier buzón IMAP o de Microsoft 365 según un cronograma configurable, manteniendo tu copia local siempre actualizada.
Búsqueda de texto completo
Buscá al instante en todos los correos electrónicos y archivos adjuntos archivados, con filtros por remitente, rango de fechas y buzón.
Exportar y restaurar
Exportá buzones completos como archivos .mbox o .eml comprimidos, o restaurá correos electrónicos seleccionados a cualquier buzón de destino.
Acceso multiusuario
Gestioná múltiples usuarios con roles de Administrador, Autogestor y Estándar, cada uno con permisos por cuenta y un registro de acceso completo.
Políticas de retención
Eliminar automáticamente los correos electrónicos del servidor de correo de origen después de una cantidad de días establecida, manteniendo el archivo local intacto.
Importación de MBox y EML
Importá archivos .mbox o .eml existentes de hasta 10 GB para migrar desde otros clientes de correo electrónico o herramientas de archivo.
¿Por qué ejecutar Mail-Archiver en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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