Implementá Slash con instalación en un clic.
Administrador de atajos autoalojado que convierte URLs largas en enlaces s/ memorables accesibles directamente desde la barra de direcciones de tu navegador.
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Lo que podés crear con Slash
Slash es un gestor de atajos de enlaces autoalojado para individuos y equipos que buscan una forma más limpia de compartir y acceder a URLs. En lugar de marcadores dispersos en distintos navegadores o enlaces de redirección difíciles de recordar, Slash te permite definir atajos con el prefijo s/ — escribí s/docs en la barra de direcciones de tu navegador (con la extensión instalada) y aterrizá directamente en tu destino. Los atajos pueden ser etiquetados, agrupados en colecciones compartibles y limitados a tu equipo o mantenidos en privado.
A diferencia de los acortadores de enlaces alojados que registran tu tráfico y monetizan tus datos, autoalojar Slash en un VPS mantiene todas las analíticas de atajos y datos de uso en una infraestructura que vos controlás — no se requiere suscripción, no hay servicio externo en el que confiar y no hay límite en la cantidad de atajos que podés crear.
Funciones principales de Slash
Atajos de la barra de direcciones del navegador
Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox te permiten escribir s/atajo directamente en la barra de direcciones para ir a cualquier URL guardada — sin necesidad de clics adicionales ni búsquedas.
Colecciones compartibles
Agrupá atajos relacionados en colecciones curadas y compartilos con tu equipo o públicamente a través de un único enlace.
Analytics de enlaces
Rastree con qué frecuencia se accede a cada atajo y vea las fuentes de tráfico, para que sepa qué enlaces se usan activamente y cuáles pueden ser retirados.
Organización por etiquetas
Agregá etiquetas a los atajos para un filtrado y descubrimiento rápidos en una biblioteca en crecimiento de enlaces internos y de equipo.
Compartir accesos directos del equipo
Creá atajos visibles para todos los miembros del espacio de trabajo o restringilos a vos mismo — manteniendo los enlaces internos y personales organizados en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar Slash en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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