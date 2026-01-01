Implementá CyberChef en un clic.
La "Navaja Suiza Cibernética" del GCHQ con más de 300 operaciones para codificación, cifrado y análisis de datos en el navegador.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CyberChef
CyberChef es una potente herramienta de manipulación de datos basada en web, desarrollada por GCHQ, que ofrece más de 300 operaciones integradas para cifrado, codificación, compresión, hashing y conversión de formatos de datos, todo a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Su sistema de recetas único te permite encadenar múltiples operaciones en flujos de trabajo reutilizables y compartibles, mientras que la función "Magic" detecta automáticamente los tipos de codificación para acelerar el análisis.
Como CyberChef procesa todo del lado del cliente en tu navegador, los datos sensibles nunca salen de tu equipo. Autoalojar tu propia instancia en un VPS asegura que siempre esté disponible para tu equipo, accesible solo dentro de tu infraestructura y libre de la dependencia de versiones alojadas públicamente — algo crítico para las operaciones de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes que manejan datos confidenciales.
Funciones principales de CyberChef
Más de 300 operaciones integradas
Cubre Base64, AES, hashing SHA, expresiones regulares, análisis de IP, compresión y docenas de otras operaciones de transformación de datos sin escribir código.
Encadenamiento de Recetas
Encadená múltiples operaciones en recetas reutilizables que se pueden guardar y compartir mediante una URL, lo que permite flujos de trabajo de transformación de datos repetibles y documentados.
Procesamiento del lado del cliente
Todas las operaciones se ejecutan completamente en el navegador — los datos nunca salen de tu máquina, lo que lo hace seguro para investigaciones de seguridad sensibles y análisis confidenciales.
Detección Automática Mágica
La operación Mágica identifica automáticamente esquemas de codificación desconocidos y sugiere las operaciones correctas para decodificarlos, acelerando la clasificación y el análisis.
Depuración de puntos de interrupción
Recorré las recetas con puntos de interrupción para inspeccionar estados de datos intermedios y solucionar problemas en pipelines de transformación complejos de múltiples etapas.
¿Por qué ejecutar CyberChef en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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