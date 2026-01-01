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La "Navaja Suiza Cibernética" del GCHQ con más de 300 operaciones para codificación, cifrado y análisis de datos en el navegador.

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Data Centers en todo el mundo
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Lo que podés crear con CyberChef

CyberChef es una potente herramienta de manipulación de datos basada en web, desarrollada por GCHQ, que ofrece más de 300 operaciones integradas para cifrado, codificación, compresión, hashing y conversión de formatos de datos, todo a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Su sistema de recetas único te permite encadenar múltiples operaciones en flujos de trabajo reutilizables y compartibles, mientras que la función "Magic" detecta automáticamente los tipos de codificación para acelerar el análisis.

Como CyberChef procesa todo del lado del cliente en tu navegador, los datos sensibles nunca salen de tu equipo. Autoalojar tu propia instancia en un VPS asegura que siempre esté disponible para tu equipo, accesible solo dentro de tu infraestructura y libre de la dependencia de versiones alojadas públicamente — algo crítico para las operaciones de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes que manejan datos confidenciales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de CyberChef

Más de 300 operaciones integradas

Cubre Base64, AES, hashing SHA, expresiones regulares, análisis de IP, compresión y docenas de otras operaciones de transformación de datos sin escribir código.

Encadenamiento de Recetas

Encadená múltiples operaciones en recetas reutilizables que se pueden guardar y compartir mediante una URL, lo que permite flujos de trabajo de transformación de datos repetibles y documentados.

Procesamiento del lado del cliente

Todas las operaciones se ejecutan completamente en el navegador — los datos nunca salen de tu máquina, lo que lo hace seguro para investigaciones de seguridad sensibles y análisis confidenciales.

Detección Automática Mágica

La operación Mágica identifica automáticamente esquemas de codificación desconocidos y sugiere las operaciones correctas para decodificarlos, acelerando la clasificación y el análisis.

Depuración de puntos de interrupción

Recorré las recetas con puntos de interrupción para inspeccionar estados de datos intermedios y solucionar problemas en pipelines de transformación complejos de múltiples etapas.

¿Por qué ejecutar CyberChef en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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