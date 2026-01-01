CyberChef es una potente herramienta de manipulación de datos basada en web, desarrollada por GCHQ, que ofrece más de 300 operaciones integradas para cifrado, codificación, compresión, hashing y conversión de formatos de datos, todo a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Su sistema de recetas único te permite encadenar múltiples operaciones en flujos de trabajo reutilizables y compartibles, mientras que la función "Magic" detecta automáticamente los tipos de codificación para acelerar el análisis.

Como CyberChef procesa todo del lado del cliente en tu navegador, los datos sensibles nunca salen de tu equipo. Autoalojar tu propia instancia en un VPS asegura que siempre esté disponible para tu equipo, accesible solo dentro de tu infraestructura y libre de la dependencia de versiones alojadas públicamente — algo crítico para las operaciones de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes que manejan datos confidenciales.