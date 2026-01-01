CoreControl es un dashboard de infraestructura autoalojado que les da a los equipos y a los individuos una vista unificada de su parque de servidores. Registra los detalles del hardware del servidor, monitorea el tiempo de actividad de las aplicaciones con registros históricos de disponibilidad, genera diagramas de flujo de red y muestra métricas en tiempo real de CPU, RAM y disco, recopiladas por un agente complementario liviano.

A diferencia de los servicios de monitoreo alojados, CoreControl se ejecuta completamente en tu propio VPS y almacena todos los datos en una base de datos PostgreSQL local. Los equipos pueden organizar servidores y aplicaciones en grupos, asignar roles de Propietario, Administrador o Usuario, y monitorear la salud de la infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros.