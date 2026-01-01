Implementá CoreControl con instalación en 1 clic.
Panel de control de infraestructura autoalojada para gestionar servidores, monitorear el tiempo de actividad de las aplicaciones y visualizar la topología de tu red.
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Lo que podés crear con CoreControl
CoreControl es un dashboard de infraestructura autoalojado que les da a los equipos y a los individuos una vista unificada de su parque de servidores. Registra los detalles del hardware del servidor, monitorea el tiempo de actividad de las aplicaciones con registros históricos de disponibilidad, genera diagramas de flujo de red y muestra métricas en tiempo real de CPU, RAM y disco, recopiladas por un agente complementario liviano.
A diferencia de los servicios de monitoreo alojados, CoreControl se ejecuta completamente en tu propio VPS y almacena todos los datos en una base de datos PostgreSQL local. Los equipos pueden organizar servidores y aplicaciones en grupos, asignar roles de Propietario, Administrador o Usuario, y monitorear la salud de la infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros.
Funciones principales de CoreControl
Inventario de hardware de servidor
Agregá y organizá todos tus servidores con especificaciones de hardware, indicadores de estado y accesos directos a paneles de administración desde un único panel de control.
Monitoreo de la disponibilidad de la aplicación
Monitoreá si los servicios autoalojados están activos o inactivos en tiempo real, con registros históricos de disponibilidad y alertas de notificación.
Agente de métricas liviano
Un agente complementario basado en Go recopila el uso de CPU, RAM y disco de cada servidor y envía métricas al panel central sin dependencias pesadas.
Visualización de red
Generá diagramas de flujo de red visuales para documentar y entender cómo tus servidores y servicios se interconectan en toda tu infraestructura.
Roles del equipo y acceso
Invitá a los miembros del equipo y asignales los roles de Propietario, Administrador o Usuario para controlar quién puede gestionar la infraestructura y ver los informes de monitoreo.
¿Por qué ejecutar CoreControl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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