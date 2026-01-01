Implementá Galaxy con instalación en un clic.
Plataforma web de código abierto para análisis bioinformáticos accesibles y reproducibles, y flujos de trabajo científicos intensivos en datos.
Elegí un plan VPS para Galaxy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Galaxy
Galaxy es una plataforma web de código abierto que permite a los investigadores ejecutar, compartir y reproducir análisis biomédicos intensivos en datos sin escribir una sola línea de código. Utilizada por miles de laboratorios en todo el mundo, envuelve miles de herramientas de línea de comandos detrás de una interfaz de navegador unificada para que los científicos puedan construir complejas tuberías bioinformáticas, rastrear cada parámetro y volver a ejecutar el mismo análisis meses después.
Alojar Galaxy en tu propio VPS mantiene los datos de secuenciación sensibles, las cohortes de pacientes y los flujos de trabajo no publicados completamente bajo tu control, sin tarifas por trabajo y sin esperas en la cola de servidores compartidos. Esta plantilla incluye un único contenedor todo en uno con Galaxy, PostgreSQL y nginx preconfigurados para una implementación instantánea de un solo inquilino.
Funciones principales de Galaxy
Flujos de trabajo reproducibles
Capture cada herramienta, parámetro y versión de conjunto de datos para que cualquier análisis pueda ser ejecutado nuevamente bit a bit meses o años después.
Editor visual de pipeline
Cree pipelines bioinformáticos de múltiples pasos en un lienzo de arrastrar y soltar sin necesidad de programar en Bash o Snakemake.
Miles de herramientas
Instalá herramientas verificadas del Galaxy Tool Shed que cubren genómica, proteómica, metabolómica, imágenes y aprendizaje automático.
Notebooks interactivos
Lanzá Jupyter, RStudio y otros entornos interactivos directamente contra tus historiales y conjuntos de datos de Galaxy.
Historiales y uso compartido
Organizá cada ejecución de análisis en un historial versionado que puede ser compartido, publicado o importado por colaboradores con un solo clic.
Resolución de dependencias de Conda
Las herramientas resuelven sus dependencias automáticamente a través de Conda y BioContainers, eliminando conflictos de entorno.
¿Por qué ejecutar Galaxy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.