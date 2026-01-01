Implementá GitLab en 1 clic.
Plataforma DevOps de código abierto completa que combina alojamiento de Git, pipelines de CI/CD y gestión de proyectos en una sola aplicación.
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Lo que podés crear con GitLab
GitLab Community Edition es una plataforma DevOps todo en uno que combina el alojamiento de repositorios Git, la automatización CI/CD, el seguimiento de incidencias, la revisión de código y el registro de contenedores en una única aplicación autoalojada. Elimina la necesidad de integrar múltiples herramientas separadas y brinda a los equipos una plataforma completa para el ciclo de vida del desarrollo de software bajo el control total de la organización.
Autoalojar GitLab elimina el precio por usuario y mantiene el código fuente, los secretos de CI/CD y los resultados de los escaneos de seguridad en la infraestructura de tu propiedad. Nota: el inicio inicial tarda entre 3 y 10 minutos mientras se inicializan todos los servicios internos; los errores 502 durante este período son normales. Se recomiendan un mínimo de 2 núcleos de CPU y 4 GB de RAM para implementaciones de equipos pequeños.
Funciones principales de GitLab
Pipelines de CI/CD integrados
Los ejecutores de pipeline integrados automatizan las pruebas, la creación de imágenes Docker y los despliegues sin depender de Jenkins o servicios de CI externos.
Registro de contenedores
Almacená y gestioná imágenes de Docker directamente junto a tu código en un registro de contenedores privado integrado.
Flujos de trabajo de solicitudes de fusión
La revisión de código con comentarios en línea, reglas de aprobación y plantillas de solicitud de fusión garantiza los controles de calidad para cada cambio.
Escaneo de seguridad
SAST integrado, escaneo de dependencias y detección de secretos identifican vulnerabilidades antes de que el código llegue a producción.
Seguimiento de incidencias y planificación
Tableros, hitos, etiquetas y hojas de ruta permiten a los equipos planificar y hacer un seguimiento del trabajo en la misma plataforma donde reside el código.
¿Por qué ejecutar GitLab en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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