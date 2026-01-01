GitLab Community Edition es una plataforma DevOps todo en uno que combina el alojamiento de repositorios Git, la automatización CI/CD, el seguimiento de incidencias, la revisión de código y el registro de contenedores en una única aplicación autoalojada. Elimina la necesidad de integrar múltiples herramientas separadas y brinda a los equipos una plataforma completa para el ciclo de vida del desarrollo de software bajo el control total de la organización.

Autoalojar GitLab elimina el precio por usuario y mantiene el código fuente, los secretos de CI/CD y los resultados de los escaneos de seguridad en la infraestructura de tu propiedad. Nota: el inicio inicial tarda entre 3 y 10 minutos mientras se inicializan todos los servicios internos; los errores 502 durante este período son normales. Se recomiendan un mínimo de 2 núcleos de CPU y 4 GB de RAM para implementaciones de equipos pequeños.