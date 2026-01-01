Implementá Pulse en un clic.
Panel de monitoreo en tiempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker y Kubernetes con alertas y métricas históricas.
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Lo que podés crear con Pulse
Pulse es un panel de monitoreo de código abierto y en tiempo real que te brinda una vista única y unificada de tus clústeres de Proxmox VE, instancias de Proxmox Backup Server, hosts de Docker y cargas de trabajo de Kubernetes. Sondea continuamente cada nodo conectado y transmite métricas de CPU, memoria, almacenamiento y red a una interfaz web rápida, para que puedas detectar la presión sobre una máquina virtual, un contenedor o un almacén de datos de respaldo en el momento en que ocurre, en lugar de después de una interrupción.
Como Pulse es autoalojado, cada credencial y métrica permanece en la infraestructura que vos controlás, sin telemetría de terceros y sin licencias por nodo. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene el panel accesible incluso cuando un host monitoreado tiene dificultades, y las alertas de umbral configurables te notifican por correo electrónico, webhooks o chat antes de que los pequeños problemas se conviertan en tiempo de inactividad.
Funciones principales de Pulse
Vista unificada de Proxmox
Monitoree múltiples clústeres de Proxmox VE e instancias de Proxmox Backup Server desde un único panel de control, con métricas por máquina virtual (VM), por contenedor y por almacén de datos.
Métricas de streaming en tiempo real
Las cifras en vivo de CPU, memoria, disco y red se actualizan continuamente a través de WebSocket para que veas los cambios de carga en el instante en que ocurren.
Monitoreo de Docker y Kubernetes
Monitoree el uso de recursos de contenedores y pods junto con sus hosts Proxmox para tener una visión consistente en todas las máquinas virtuales y contenedores.
Alertas de umbral configurables
Establecé límites de CPU, memoria, almacenamiento o temperatura y recibí notificaciones por email, webhook o chat antes de que los problemas se agraven.
Sondeo de API sin agente
Pulse se conecta a Proxmox usando tokens de API, por lo que no hay nada adicional que instalar en los nodos que monitorea.
¿Por qué ejecutar Pulse en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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