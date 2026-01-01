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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Colanode

Colanode is an all-in-one open-source collaboration workspace built around a local-first architecture. It combines real-time team chat, rich text pages and wikis, customizable databases with table, kanban, and calendar views, and file management — covering the same ground as Slack and Notion in a single tool you fully control.

Every change is saved to a local SQLite database first and synced to the server in the background, so the app stays responsive on flaky connections and continues to work offline. Concurrent edits on pages and database records are merged with CRDTs powered by Yjs, eliminating conflicts when teammates edit at the same time. Self-hosting keeps every message, document, and file on infrastructure you own without per-user fees.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Colanode

Sincronización local-primero

Los cambios se escriben primero en una base de datos SQLite local y se sincronizan en segundo plano, para que la aplicación se mantenga rápida sin conexión y se recupere automáticamente cuando el servidor se reconecte.

Chat de equipo en tiempo real

Los canales persistentes y los mensajes directos mantienen las conversaciones del equipo organizadas junto con tus documentos y datos del proyecto en el mismo espacio de trabajo.

Páginas de texto enriquecido

Un editor basado en bloques para documentos, wikis y notas — similar a Notion — con incrustaciones, bloques de código y jerarquías de páginas anidadas para un conocimiento estructurado.

Bases de datos personalizadas

Estructurá la información con campos personalizados y alterná entre vistas de tabla, kanban y calendario, reemplazando la necesidad de un gestor de proyectos o una herramienta de hoja de cálculo aparte.

Edición sin conflictos

Los CRDTs impulsados por Yjs permiten que varias personas editen la misma página o registro simultáneamente sin sobrescribir cambios ni requerir resolución manual de conflictos.

¿Por qué ejecutar Colanode en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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