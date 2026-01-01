Implementá FreeScout con instalación en un clic.
Sistema liviano y open source de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida para atención al cliente profesional sin costos por agente.
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Lo que podés crear con FreeScout
FreeScout es una plataforma de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida, gratuita y de código abierto, construida con PHP y Laravel, diseñada como una alternativa autoalojada a Help Scout y Zendesk. Ofrece una interfaz de soporte familiar y profesional con soporte para múltiples buzones, detección de respuestas en simultáneo, respuestas guardadas y automatización de flujos de trabajo — todo lo que un equipo necesita para gestionar las consultas de los clientes de forma eficiente sin pagar tarifas de suscripción por agente.
Implementar FreeScout en tu VPS con MariaDB te da soberanía total sobre los datos de cada conversación con el cliente, agentes y buzones ilimitados, y la libertad de extender la funcionalidad a través del sistema de módulos. No hay precios por agente, ni límites de conversación, ni riesgo de que un proveedor aumente los costos o descontinúe el servicio.
Funciones principales de FreeScout
Bandeja de entrada compartida
Múltiples agentes colaboran en el mismo buzón con detección de colisiones, evitando respuestas duplicadas al mismo cliente.
Automatización de flujos de trabajo
Automatizá acciones repetitivas con reglas personalizadas — asigná tickets automáticamente, enviá respuestas predefinidas y activá notificaciones según ciertas condiciones.
Soporte de múltiples casillas
Gestioná bandejas de entrada separadas para distintos departamentos, marcas o productos desde una única instalación de FreeScout.
Respuestas guardadas
Creá una biblioteca de plantillas de respuesta para preguntas frecuentes para que los agentes puedan responder de manera precisa y consistente en segundos.
Sistema de Módulos
Extendé la funcionalidad con módulos de la comunidad para chat en vivo, encuestas de satisfacción, base de conocimientos e integraciones con terceros.
¿Por qué ejecutar FreeScout en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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