Implementá Miniflux con instalación en 1 clic.
Lector de RSS minimalista y de código abierto, desarrollado en Go para un consumo rápido y sin distracciones de feeds.
Elegí un plan VPS para Miniflux
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Miniflux
Miniflux es un lector de feeds RSS minimalista y con una opinión clara, diseñado bajo un principio: no interponerse y dejarte leer. Desarrollado en Go y respaldado por PostgreSQL, maneja feeds RSS, Atom, RDF y JSON a través de una interfaz limpia, manejada por teclado, sin elementos superfluos ni complejidad innecesaria. Con más de 7.000 estrellas en GitHub, se ha ganado un público fiel entre desarrolladores y usuarios preocupados por la privacidad que buscan velocidad sin desorden.
Alojar Miniflux por tu cuenta mantiene tu lista de suscripciones y tus hábitos de lectura completamente privados. No hay rastreadores de terceros, ni perfiles de comportamiento, ni ningún servicio que pueda ser cerrado o que requiera pago. Vos sos dueño de tus feeds, tus artículos y tu historial de lectura.
Funciones principales de Miniflux
Extracción de texto completo
Obtiene artículos completos de fuentes que solo publican resúmenes, para que siempre leas el contenido completo sin salir de la interfaz.
Navegación con teclado
Atajos de teclado completos te permiten navegar por los feeds, marcar artículos como leídos y abrir enlaces sin tocar el mouse.
Integraciones para leer más tarde
Envía artículos a Pocket, Wallabag, Instapaper y Pinboard con una sola acción para leerlos más tarde sin conexión.
API de Cliente de Terceros
Las APIs compatibles con Fever y Google Reader permiten que aplicaciones móviles populares como Reeder y NetNewsWire se conecten a tu instancia autoalojada.
Soporte multiusuario
Cada usuario tiene su propia lista de feeds independiente, estado de lectura y configuración en una única instancia de servidor compartida.
¿Por qué ejecutar Miniflux en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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