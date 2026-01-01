Miniflux es un lector de feeds RSS minimalista y con una opinión clara, diseñado bajo un principio: no interponerse y dejarte leer. Desarrollado en Go y respaldado por PostgreSQL, maneja feeds RSS, Atom, RDF y JSON a través de una interfaz limpia, manejada por teclado, sin elementos superfluos ni complejidad innecesaria. Con más de 7.000 estrellas en GitHub, se ha ganado un público fiel entre desarrolladores y usuarios preocupados por la privacidad que buscan velocidad sin desorden.

Alojar Miniflux por tu cuenta mantiene tu lista de suscripciones y tus hábitos de lectura completamente privados. No hay rastreadores de terceros, ni perfiles de comportamiento, ni ningún servicio que pueda ser cerrado o que requiera pago. Vos sos dueño de tus feeds, tus artículos y tu historial de lectura.