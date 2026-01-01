Implementá Microcks con instalación de 1 clic.
Plataforma de CNCF en incubación para simulación de API y pruebas de contrato que abarca REST, GraphQL, gRPC y AsyncAPI.
Elegí un plan VPS para Microcks
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Microcks
Microcks es una plataforma de código abierto, nativa de la nube, para simular y probar APIs en todos los protocolos principales — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automáticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin tener que esperar a los equipos de backend.
Como proyecto en incubación de la CNCF, Microcks está diseñado para la integración CI/CD y se adapta naturalmente a los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden acceder.
Funciones principales de Microcks
Simulación de API multi-protocolo
Simulá servicios REST, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI desde una única plataforma — no se necesitan herramientas separadas para cada protocolo.
Pruebas basadas en contratos
Importá especificaciones OpenAPI, AsyncAPI, Postman o gRPC y verificá automáticamente que tus implementaciones cumplan con los contratos acordados en pipelines de CI/CD.
Generación de respuesta dinámica
Usá plantillas y expresiones en respuestas simuladas para generar datos realistas y variados en lugar de datos fijos estáticos, mejorando la cobertura de las pruebas.
Integración de pipeline CI/CD
Soporte nativo para GitHub Actions, Jenkins y Tekton te permite ejecutar pruebas de conformidad automáticamente en cada commit sin intervención manual.
Importación de colección de Postman
Reutilizá tus colecciones de Postman existentes como definiciones de mocks y suites de prueba, protegiendo la inversión que tu equipo ya hizo en la documentación de la API.
¿Por qué ejecutar Microcks en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.