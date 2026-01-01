Microcks es una plataforma de código abierto, nativa de la nube, para simular y probar APIs en todos los protocolos principales — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automáticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin tener que esperar a los equipos de backend.

Como proyecto en incubación de la CNCF, Microcks está diseñado para la integración CI/CD y se adapta naturalmente a los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden acceder.