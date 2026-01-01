Implementá Castopod en un clic.
Plataforma open-source de hosting de podcasts, con analíticas, funciones sociales y herramientas de monetización integradas.
Elegí un plan VPS para Castopod
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Castopod
Castopod es una plataforma open-source completa para hosting de podcasts, pensada para creadores que quieren capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de hosting de terceros. Maneja la gestión de episodios, la generación automática de feeds RSS para distribución a todas las plataformas principales, analíticas detalladas de oyentes e integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas — todo en un único paquete autoalojado.
Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que sos dueño de los datos de tu audiencia, evitás tarifas de ancho de banda por descarga y mantenés control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin ataduras a una plataforma.
Funciones principales de Castopod
Distribución RSS Automática
Genera y mantiene automáticamente el feed RSS de tu podcast, manteniendo tu programa disponible en Spotify, Apple Podcasts y en todos los directorios principales.
Estadísticas de Oyentes
Las estadísticas detalladas de descarga, los datos demográficos y las métricas de interacción te brindan la información sobre la audiencia necesaria para hacer crecer tu programa estratégicamente.
Monetización Integrada
Las suscripciones prémium y las funciones de apoyo para oyentes te permiten construir un negocio de podcast sostenible directamente en tu propia infraestructura.
Integración de ActivityPub
Conectate con el Fediverso para que los oyentes en plataformas sociales descentralizadas puedan seguir, comentar e interactuar sin salir de su aplicación preferida.
Colaboración multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos gestionar episodios, análisis y la publicación en múltiples series de podcasts desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar Castopod en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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