Castopod es una plataforma open-source completa para hosting de podcasts, pensada para creadores que quieren capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de hosting de terceros. Maneja la gestión de episodios, la generación automática de feeds RSS para distribución a todas las plataformas principales, analíticas detalladas de oyentes e integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas — todo en un único paquete autoalojado.

Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que sos dueño de los datos de tu audiencia, evitás tarifas de ancho de banda por descarga y mantenés control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin ataduras a una plataforma.