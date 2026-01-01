Implementá GeoNetwork con instalación en un clic.
Aplicación de catálogo de código abierto para gestionar metadatos geoespaciales, conjuntos de datos y servicios de mapas interactivos.
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Lo que podés crear con GeoNetwork
GeoNetwork es una aplicación de catálogo de código abierto, basada en estándares, diseñada para gestionar recursos con referencia espacial entre organizaciones. Desarrollada bajo la fundación OSGeo, ofrece edición de metadatos, búsqueda federada y un visor de mapas integrado que funciona con ISO 19115/19139, Dublin Core y OGC API Records listo para usar.
Alojar GeoNetwork por cuenta propia permite mantener un control total sobre conjuntos de datos geoespaciales sensibles, credenciales de recolección y políticas de acceso en su propio VPS. Esta plantilla incluye PostGIS para almacenamiento relacional y Elasticsearch para una búsqueda indexada rápida, por lo que el catálogo está listo para producción desde el momento en que se inicia.
Funciones principales de GeoNetwork
Catálogo de metadatos espaciales
Gestionar registros compatibles con ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE, con validación incorporada y edición basada en plantillas.
Recopilación federada
Extraer metadatos de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS y otros nodos de GeoNetwork de forma programada para construir una única capa de descubrimiento.
Búsqueda de Elasticsearch
Búsqueda espacial facetada y de texto completo impulsada por un backend de Elasticsearch incluido para resultados en menos de un segundo en millones de registros.
Visor de mapas incrustado
Previsualizá capas WMS, WMTS y WFS directamente desde un registro usando el cliente de mapas integrado basado en OpenLayers.
OGC API Registros
Exponer el contenido del catálogo a través de CSW 2.0.2 y el moderno estándar OGC API Records para integraciones de geoportales posteriores.
Backend de PostGIS
Incluye una base de datos PostGIS para que las geometrías espaciales, los enlaces y las reglas de acceso persistan en un motor GIS de código abierto probado.
¿Por qué ejecutar GeoNetwork en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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