Implementá OpenRemote con instalación en un clic.
Plataforma IoT de código abierto para la gestión de activos, automatización de edificios, monitoreo de energía y orquestación de dispositivos conectados.
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Lo que podés crear con OpenRemote
OpenRemote es una plataforma IoT 100% de código abierto que te permite ingerir datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar comportamientos con reglas y entregar interfaces personalizadas, todo desde una única pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de forma nativa, además de una API de gestión para integraciones personalizadas.
Alojar OpenRemote en tu VPS mantiene la telemetría, la lógica de automatización y los datos del usuario final en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el gestor, la identidad Keycloak, PostgreSQL y un borde HAProxy con certificados automáticos de Let's Encrypt para que la pila esté lista para recibir dispositivos a través de HTTPS y MQTT/TLS apenas se inicia.
Funciones principales de OpenRemote
Agentes multiprotocolo
Conectá dispositivos a través de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee y más sin escribir código de protocolo para cada integración.
Modelo de activos y atributos
Modelar cosas del mundo real — edificios, vehículos, medidores de energía — como activos tipificados con atributos, metadatos y puntos de datos históricos.
Reglas condicionales y de flujo
Automatizá el comportamiento usando un editor visual de reglas 'si-entonces', reglas basadas en flujo, o JavaScript y Groovy para escenarios avanzados.
Ámbitos de multitenencia
Aísle a los clientes o sitios en reinos separados respaldados por Keycloak, con usuarios, activos y paneles de control por reino.
Tableros de perspectivas
Cree paneles personalizados sobre datos de atributos en vivo e históricos sin exportar a una herramienta de análisis separada.
APIs de MQTT y HTTP
Exponer un broker MQTT integrado en el puerto 8883 y las API REST y WebSocket para que los sistemas externos puedan leer y escribir el estado de los activos.
¿Por qué ejecutar OpenRemote en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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