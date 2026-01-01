Implementá SnappyMail con instalación de un clic.
Cliente de webmail liviano y autoalojado para acceder a cuentas de correo electrónico IMAP desde cualquier navegador, sin rastreo ni anuncios.
Elegí un plan VPS para SnappyMail
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SnappyMail
SnappyMail es un cliente de webmail moderno y liviano que te permite acceder a cualquier cuenta de correo electrónico IMAP a través de una interfaz de navegador limpia. Es un fork mantenido de RainLoop, reconstruido para el rendimiento — la carga útil de JavaScript es aproximadamente un 66% más pequeña que la original, lo que significa tiempos de carga más rápidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail soporta múltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegación completa con teclado.
Alojar SnappyMail en tu propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en tu propia infraestructura, sin telemetría de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Tus credenciales de correo electrónico se almacenan solo en tu servidor y se transmiten únicamente entre tu VPS y tu proveedor de correo existente.
Funciones principales de SnappyMail
Múltiples cuentas IMAP
Conectate y alterná entre cualquier cantidad de cuentas IMAP desde una única sesión de SnappyMail, incluyendo Gmail, Outlook, Fastmail o servidores de correo autoalojados.
Encriptación PGP
Componé y leé mensajes cifrados con PGP directamente en el navegador sin instalar una extensión de cliente de correo ni gestionar claves fuera de la interfaz.
Editor de filtro Sieve
Escribí y gestioná reglas de filtrado de correo Sieve del lado del servidor directamente en SnappyMail, automatizando la clasificación de carpetas y el manejo de mensajes sin reglas del lado del cliente.
Sin seguimiento ni anuncios
SnappyMail no contiene análisis, ni botones de redes sociales, ni scripts de terceros; el contenido del correo y los metadatos permanecen completamente dentro de tu infraestructura.
Modo oscuro y Temas
El modo oscuro integrado y las múltiples opciones de tema permiten a los usuarios personalizar la interfaz sin extensiones de navegador ni anulaciones de CSS personalizadas.
¿Por qué ejecutar SnappyMail en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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