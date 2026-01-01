SnappyMail es un cliente de webmail moderno y liviano que te permite acceder a cualquier cuenta de correo electrónico IMAP a través de una interfaz de navegador limpia. Es un fork mantenido de RainLoop, reconstruido para el rendimiento — la carga útil de JavaScript es aproximadamente un 66% más pequeña que la original, lo que significa tiempos de carga más rápidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail soporta múltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegación completa con teclado.

Alojar SnappyMail en tu propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en tu propia infraestructura, sin telemetría de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Tus credenciales de correo electrónico se almacenan solo en tu servidor y se transmiten únicamente entre tu VPS y tu proveedor de correo existente.