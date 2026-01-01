Implementá Onyx con instalación en un clic.
Plataforma de chat de IA de código abierto y búsqueda empresarial que conecta cada LLM al conocimiento de tu equipo.
Elegí un plan VPS para Onyx
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Onyx
Onyx es una plataforma de IA de código abierto que combina una interfaz de chat con muchas funciones y una búsqueda empresarial en los documentos y aplicaciones de tu equipo. Funciona con todos los principales proveedores de LLM —OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex y cualquier modelo autoalojado expuesto a través de Ollama o vLLM— para que puedas elegir libremente el modelo que se adapte a cada tarea sin tener que reescribir tu stack.
Alojar Onyx en tu propio VPS mantiene las transcripciones de chat, los documentos indexados y las credenciales de los conectores en la infraestructura que controlás. Más de cuarenta conectores extraen datos de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira y más, y los llevan a un índice de búsqueda unificado, para que las respuestas citen los originales en lugar de filtrar contexto sensible a SaaS de terceros.
Funciones principales de Onyx
Funciona con todos los LLM
Traé tus propias claves de API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o cualquier endpoint compatible con OpenAI, incluyendo implementaciones locales de Ollama y vLLM.
Más de cuarenta conectores
Indexá Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, y muchos más para que las respuestas del chat citen el conocimiento real de tu equipo.
Agentes y asistentes de IA
Creá asistentes personalizados con prompts a medida, alcances de conectores y herramientas para que cada equipo obtenga una IA adaptada a su flujo de trabajo.
Citas y fundamentación
Cada respuesta remite al documento fuente, para que los usuarios verifiquen las afirmaciones y confíen en las respuestas en lugar de adivinar alucinaciones.
Permisos basados en roles
El control de acceso a nivel de documento hereda los permisos del sistema de origen para que los usuarios solo vean lo que ya tienen permitido leer.
Privacidad autoalojada
Chats, vectores y documentos fuente permanecen en tu VPS — nada se envía a los servidores de Onyx y mantenés el control total del tráfico del modelo y del conector.
¿Por qué ejecutar Onyx en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente