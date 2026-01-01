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Plataforma de chat de IA de código abierto y búsqueda empresarial que conecta cada LLM al conocimiento de tu equipo.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Onyx

Onyx es una plataforma de IA de código abierto que combina una interfaz de chat con muchas funciones y una búsqueda empresarial en los documentos y aplicaciones de tu equipo. Funciona con todos los principales proveedores de LLM —OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex y cualquier modelo autoalojado expuesto a través de Ollama o vLLM— para que puedas elegir libremente el modelo que se adapte a cada tarea sin tener que reescribir tu stack.

Alojar Onyx en tu propio VPS mantiene las transcripciones de chat, los documentos indexados y las credenciales de los conectores en la infraestructura que controlás. Más de cuarenta conectores extraen datos de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira y más, y los llevan a un índice de búsqueda unificado, para que las respuestas citen los originales en lugar de filtrar contexto sensible a SaaS de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Onyx

Funciona con todos los LLM

Traé tus propias claves de API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o cualquier endpoint compatible con OpenAI, incluyendo implementaciones locales de Ollama y vLLM.

Más de cuarenta conectores

Indexá Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, y muchos más para que las respuestas del chat citen el conocimiento real de tu equipo.

Agentes y asistentes de IA

Creá asistentes personalizados con prompts a medida, alcances de conectores y herramientas para que cada equipo obtenga una IA adaptada a su flujo de trabajo.

Citas y fundamentación

Cada respuesta remite al documento fuente, para que los usuarios verifiquen las afirmaciones y confíen en las respuestas en lugar de adivinar alucinaciones.

Permisos basados en roles

El control de acceso a nivel de documento hereda los permisos del sistema de origen para que los usuarios solo vean lo que ya tienen permitido leer.

Privacidad autoalojada

Chats, vectores y documentos fuente permanecen en tu VPS — nada se envía a los servidores de Onyx y mantenés el control total del tráfico del modelo y del conector.

¿Por qué ejecutar Onyx en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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