Implementá Traduora en un clic.
Plataforma de gestión de traducciones autohospedada para equipos con API REST, acceso basado en roles e importación/exportación multiformato.
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Lo que podés crear con Traduora
Traduora es una plataforma de gestión de traducciones autoalojada, diseñada para equipos de desarrollo que gestionan la localización en múltiples idiomas. Ofrece una interfaz web limpia para organizar proyectos de traducción, con soporte para importar y exportar formatos JSON, YAML y CSV.
Alojar Traduora en un VPS mantiene todos tus datos de localización privados y se integra directamente con los pipelines de CI/CD a través de su API REST. El control de acceso basado en roles te permite invitar a traductores, revisores y desarrolladores con los permisos adecuados, mientras que el historial de traducciones registra cada cambio realizado en una cadena.
Funciones principales de Traduora
Integración de REST API
Automatizá las importaciones y exportaciones de traducciones en tu pipeline de CI/CD usando la API REST completa sin intervención manual.
Exportación multiformato
Exportá las traducciones como JSON, YAML, CSV y otros formatos para incorporarlas directamente en cualquier framework o sistema de compilación.
Acceso basado en roles
Otorgue a desarrolladores, traductores y revisores diferentes niveles de permiso para mantener los proyectos organizados y seguros.
Historial de traducción
Cada cambio en una cadena de traducción se registra, lo que te permite auditar modificaciones y revertir a versiones anteriores.
¿Por qué ejecutar Traduora en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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