Traduora es una plataforma de gestión de traducciones autoalojada, diseñada para equipos de desarrollo que gestionan la localización en múltiples idiomas. Ofrece una interfaz web limpia para organizar proyectos de traducción, con soporte para importar y exportar formatos JSON, YAML y CSV.

Alojar Traduora en un VPS mantiene todos tus datos de localización privados y se integra directamente con los pipelines de CI/CD a través de su API REST. El control de acceso basado en roles te permite invitar a traductores, revisores y desarrolladores con los permisos adecuados, mientras que el historial de traducciones registra cada cambio realizado en una cadena.