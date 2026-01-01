Black Candy es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado que convierte tu colección de audio personal en un servicio de streaming privado al que podés acceder desde cualquier navegador o sus aplicaciones móviles oficiales. Escanea tu biblioteca, lee metadatos y carátulas de álbumes, y presenta todo a través de un reproductor web limpio y responsivo con listas de reproducción, búsqueda y cuentas multiusuario.

A diferencia de las plataformas de streaming comerciales, Black Candy mantiene cada pista, lista de reproducción y hábito de escucha en la infraestructura que vos poseés. No hay tarifas de suscripción, ningún catálogo que cambie sin previo aviso y ninguna compresión de tus archivos de alta calidad; solo tu propia música, transmitida con total fidelidad desde tu VPS a cada dispositivo que usás.