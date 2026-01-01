Implementá Black Candy en un clic.
Servidor de streaming de música autoalojado con un reproductor web limpio y aplicaciones móviles oficiales para tu colección de música personal.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Black Candy
Black Candy es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado que convierte tu colección de audio personal en un servicio de streaming privado al que podés acceder desde cualquier navegador o sus aplicaciones móviles oficiales. Escanea tu biblioteca, lee metadatos y carátulas de álbumes, y presenta todo a través de un reproductor web limpio y responsivo con listas de reproducción, búsqueda y cuentas multiusuario.
A diferencia de las plataformas de streaming comerciales, Black Candy mantiene cada pista, lista de reproducción y hábito de escucha en la infraestructura que vos poseés. No hay tarifas de suscripción, ningún catálogo que cambie sin previo aviso y ninguna compresión de tus archivos de alta calidad; solo tu propia música, transmitida con total fidelidad desde tu VPS a cada dispositivo que usás.
Funciones principales de Black Candy
Streaming de Música Personal
Reproducí tu propia colección desde cualquier navegador o las aplicaciones móviles oficiales, con el arte de tapa completo, metadatos y búsqueda.
Cuentas multiusuario
Dale a cada oyente su propio inicio de sesión, listas de reproducción e historial de escucha mientras comparten una única biblioteca en un solo servidor.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte automáticamente el audio a una tasa de bits apta para streaming para que la reproducción se mantenga fluida en conexiones lentas o móviles sin alterar los originales.
Listas de reproducción y Búsqueda
Creá listas de reproducción manuales o inteligentes y encontrá cualquier artista, álbum o tema al instante con una búsqueda rápida de texto completo.
Propiedad completa de los datos
Tu música, listas de reproducción y datos de escucha permanecen en tu VPS — sin suscripciones, sin seguimiento y sin un catálogo que desaparezca.
¿Por qué ejecutar Black Candy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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