MicroBin es un servicio de pastebin y de intercambio de archivos pequeño, rápido y con todas las funciones, escrito en Rust. Un único binario sirve la interfaz de usuario web, las cargas de archivos, el intercambio de "pastes", el acortamiento de URL y un panel de administración — sin base de datos externa, sin tiempo de ejecución de PHP, sin un árbol de dependencias pesado. La implementación predeterminada es intencionalmente mínima para que siga siendo utilizable en un VPS pequeño, pero cubra los casos de uso comunes por los que la gente autoaloja un pastebin.

Autoalojar MicroBin en tu propio VPS mantiene los fragmentos compartidos, las capturas de pantalla y los enlaces cortos dentro de tu infraestructura en lugar de en servicios públicos que extraen patrones de tráfico o insertan publicidad. Los "pastes" pueden protegerse con contraseña, configurarse para que se autodestruyan después de leerse, cifrarse del lado del cliente o fijarse para siempre, y cada "paste" viene con un código QR y una URL corta para una rápida transferencia móvil.