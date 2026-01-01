Implementá MicroBin con instalación en 1 clic.
Pastebin y compartidor de archivos liviano y autoalojado en Rust, con códigos QR, textos que expiran y acortador de URL integrado.
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Lo que podés crear con MicroBin
MicroBin es un servicio de pastebin y de intercambio de archivos pequeño, rápido y con todas las funciones, escrito en Rust. Un único binario sirve la interfaz de usuario web, las cargas de archivos, el intercambio de "pastes", el acortamiento de URL y un panel de administración — sin base de datos externa, sin tiempo de ejecución de PHP, sin un árbol de dependencias pesado. La implementación predeterminada es intencionalmente mínima para que siga siendo utilizable en un VPS pequeño, pero cubra los casos de uso comunes por los que la gente autoaloja un pastebin.
Autoalojar MicroBin en tu propio VPS mantiene los fragmentos compartidos, las capturas de pantalla y los enlaces cortos dentro de tu infraestructura en lugar de en servicios públicos que extraen patrones de tráfico o insertan publicidad. Los "pastes" pueden protegerse con contraseña, configurarse para que se autodestruyan después de leerse, cifrarse del lado del cliente o fijarse para siempre, y cada "paste" viene con un código QR y una URL corta para una rápida transferencia móvil.
Funciones principales de MicroBin
Pegados y cargas de archivos
Compartí fragmentos de texto y subí archivos de cualquier tipo con límites de tamaño, resaltado de sintaxis automático y previsualizaciones en línea.
Acortador de URL integrado
Convertí enlaces largos en URLs cortas y personalizadas, alojadas en tu propio dominio, sin necesidad de configurar un servicio acortador de URLs aparte.
Publicaciones con vencimiento y autodestrucción
Elegí ventanas de caducidad predeterminadas, semántica de autodestrucción después de la lectura, o fijá publicaciones para siempre para equilibrar la retención con la privacidad.
Cifrado del lado del cliente
El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea el texto sin cifrar para fragmentos sensibles compartidos con una frase de contraseña.
Códigos QR e interfaz de administración
Cada publicación obtiene un código QR para transferencia móvil, y un panel de administración te permite navegar, editar o eliminar cualquier publicación desde una sola pantalla.
Un solo binario de Rust
Sin base de datos externa, sin Redis, sin workers en segundo plano — solo un pequeño proceso de Rust que se ejecuta cómodamente en los planes de VPS más pequeños.
¿Por qué ejecutar MicroBin en Hostinger?
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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