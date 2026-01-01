Implementá Atomic Server con instalación en un clic.
CMS sin interfaz de código abierto en tiempo real y base de datos de grafos para bases de conocimiento colaborativas y contenido estructurado.
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Lo que podés crear con Atomic Server
Atomic Server es un CMS headless de código abierto y una base de datos de grafos construida sobre Atomic Data, un subconjunto estricto de RDF que le da a cada pieza de contenido un esquema tipado y una URL estable. A diferencia de los CMS tradicionales que almacenan blobs opacos, Atomic Server almacena datos estructurados y vinculados que pueden ser consultados, validados y sincronizados en tiempo real entre clientes.
Alojar Atomic Server en tu propio VPS mantiene tu grafo de conocimiento, documentos y tablas bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni tarifas por usuario. Los WebSockets integrados transmiten actualizaciones en vivo a cada cliente conectado, lo que lo convierte en una base sólida para herramientas colaborativas, wikis internas y aplicaciones personalizadas que necesitan un backend estructurado y en tiempo real.
Funciones principales de Atomic Server
Sincronización en tiempo real
Los WebSockets integrados envían cambios a cada cliente conectado al instante, por lo que la edición colaborativa y los paneles en vivo funcionan sin infraestructura adicional.
Grafo de conocimiento tipado
Cada recurso tiene un esquema y una URL única basada en Datos Atómicos, otorgándole a tu contenido validación, vinculación y capacidad de consulta que los almacenes de documentos planos no pueden igualar.
Potente editor de tablas
Editar registros estructurados en una interfaz de usuario similar a una hoja de cálculo con columnas tipadas, referencias y validación — una interfaz familiar para colaboradores no técnicos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda de texto completo integrada indexa automáticamente cada recurso, haciendo que las grandes bases de conocimiento se puedan buscar al instante sin necesidad de configurar un motor aparte.
JS, React, Svelte SDKs
Las librerías cliente oficiales permiten a los desarrolladores crear front-ends y aplicaciones personalizadas que leen, escriben y se suscriben a cambios en tiempo real a través de una API tipada.
¿Por qué ejecutar Atomic Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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