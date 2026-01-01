Atomic Server es un CMS headless de código abierto y una base de datos de grafos construida sobre Atomic Data, un subconjunto estricto de RDF que le da a cada pieza de contenido un esquema tipado y una URL estable. A diferencia de los CMS tradicionales que almacenan blobs opacos, Atomic Server almacena datos estructurados y vinculados que pueden ser consultados, validados y sincronizados en tiempo real entre clientes.

Alojar Atomic Server en tu propio VPS mantiene tu grafo de conocimiento, documentos y tablas bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni tarifas por usuario. Los WebSockets integrados transmiten actualizaciones en vivo a cada cliente conectado, lo que lo convierte en una base sólida para herramientas colaborativas, wikis internas y aplicaciones personalizadas que necesitan un backend estructurado y en tiempo real.